Смог ли лучший доброволец страны из Барнаула получить российский паспорт

В конце прошлого года студент стал победителем конкурса на звание лучшего добровольца России Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В середине марта весь Барнаул наблюдал за несправедливой историей, произошедшей со студентом-медиком Махмуджоном Эргашевым. Будучи волонтером, он работал в городском ковидном госпитале, помогал людям старшего поколения пережить самоизоляцию, но так и не смог получить российский паспорт. Как дальше развивается его история – в материале «Комсомолки».

Ранее сообщалось, что Махмуджон не смог сдать экзамен: комиссия заключила, что он недостаточно знает нашу культуру и плохо говорит по-русски. По словам молодого человека, пересдать экзамен возможно только через год, но вот проблема – студента позвали работать, а для этого уже сейчас ему нужно гражданство. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что все немного иначе.

- В связи с тем, что гражданин длительное время проживает и зарегистрирован по месту жительства в Барнауле, он имеет вид на жительство, выданный ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2018 году. Соответственно по закону он имеет право и возможность беспрепятственно осуществлять трудовую деятельность на территории Алтайского края, - отметили в полиции.

Получается, что работать Махмуджон в нашей стране сможет, но с получением паспорта все равно придется подождать. Даже то, что он является волонтёром и завоевал титул лучшего добровольца России, «не является основанием для получения гражданства в упрощенном порядке».

В настоящий момент полиция разъяснила студенту другой способ получения гражданства: после окончания обучения в медуниверситете он должен будет проработать на территории страны не меньше года и лишь после этого подать заявление на долгожданный паспорт.

- Я готов дальше бороться, но мне страшно от мысли, что меня могут депортировать, - пояснил Махмуджон в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Напомним, Махмуджон Эргашев учится на последнем курсе Алтайского государственного медицинского университета. В краевой столице он живет уже шесть лет, во время пандемии начал работать волонтером в региональном штабе всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на доставке продуктов и лекарств, трудился в ковидном госпитале, помогал медикам барнаульской поликлиники. В конце прошлого года он стал победителем конкурса на звание лучшего добровольца России в номинации «Доброе дело».

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