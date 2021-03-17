Лучший доброволец России из Барнаула не может получить российский паспорт

Парень мечтает стать нейрохирургом и спасать человеческие жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В конце прошлого года студент Алтайского медуниверситета Махмуджон Эргашев стал победителем конкурса «Доброволец России» и получил благодарственное письмо от президента. А вот получить российский паспорт оказалось намного сложнее…

Сейчас Махмуджон Эргашев учится на последнем курсе Алтайского медицинского университета. В Барнауле он живет уже 6 лет, но гражданство так и не получил: тест по русскому языку написан, вид на жительство и разрешение на временное пребывание получил, а вот собеседование – завалил.

- На экзамене с нами беседовали, задавали вопросы: кто ты, откуда. Если не сдаешь - можно только через год пересдать, а у меня времени нет. Меня уже позвали на работу в поликлинику, а без гражданства - никак, - подчеркнул Махмуджон в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

При этом Махмуджон уже неоднократно доказал, что заслуживает жить и работать в России. Парень мечтает стать нейрохирургом и спасать человеческие жизни. При этом, еще даже не став врачом, он исполняет желаемое: во время пандемии ковида парень пришел в региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и до сих пор работает на доставке продуктов и лекарств пожилым людям, которые сейчас на самоизоляции. Также он помогал медикам в барнаульской поликлинике №3 и работал в ковидном госпитале на базе барнаульской больницы №12. Тяжелый труд приходится совмещать с учебой на 6 курсе…

- Я сам в шоке от того, как я все успеваю. Просто внутри что-то горит и не дает сидеть дома, - пояснил молодой человек.

Парень мечтает стать нейрохирургом и спасать человеческие жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В декабре 2020-го Махмуджона позвали на всероссийский форум #МыВместе в Москве. При этом он даже не подозревал, что станет победителем конкурса в номинации «Доброе дело». В Барнауле добровольцу пытаются отплатить добром за добро. Региональное отделение ОНФ направило в адрес главы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковника полиции Андрея Самойлова просьбу рассмотреть обращение студента и посодействовать ему в получении гражданства. Сейчас медицинских кадров не хватает, и каждый доброволец, а, особенно, такой как Махмуджон, нужен на передовой.

Кстати, в Барнауле парень обрел свою любовь – девушка тоже работает волонтером. Для своей возлюбленной Махмуджон даже написал песню на русском языке.

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