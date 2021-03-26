От -23 до +12 градусов: какой будет погода в конце марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 27 по 31 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных в Алтайском крае немного потеплеет, однако в последующие дни в регионе будет прохладно и погода будет неспокойной. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас по восточным районам Алтайского края проходит холодный фронт. Завтра его место займет антициклон, погода будет спокойной, преимущественно без осадков. Затем с приближением циклона местами в западных и южных возможен дождь.

В начале следующей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В связи с этим температура воздуха ночью понизится до -8...-13 градусов,а в некоторых районах похолодает до -23 градусов. Днем температура воздуха будет находиться в слабо отрицательном диапазоне.

– Заток холода приведет к замедлению интенсивного снеготаяния, которое уже началось в регионе. Пока складываются достаточно благоприятные условия для гидрологической обстановки в крае, – отметила синоптик.

Вскоре погода изменится. В первые дни апреля благодаря теплой периферии антициклона температура воздуха в Алтайском крае будет повышаться, однако показатели будут находиться в пределах нормы.

– Чаще всего в период с 31 марта по 8 апреля в Алтайском крае среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль от отрицательных к положительным значениям. Это является началом метеорологической весны, – резюмировала Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 27 по 29 марта

Суббота, 27 марта

Ночью в регионе будет -6...-11 градусов, местами до -16 гр градусов. Местами по востоку небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +1...+6 градусов, местами в предгорьях до +12 градусов. Местами по югу и западу небольшие осадки в виде дождя. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Воскресенье, 28 марта

Ночью в регионе будет -3...+2 градуса. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +2...+7 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем. Местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют 0...-2 градуса. Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +3..+5 градусов. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.

Понедельник, 29 марта

Ночью в регионе будет -1...-6 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 6-11м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -3...-5 градусов. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -1...+1 градус. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, в конце дня метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

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