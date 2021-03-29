Отца семерых детей из Бийска отправили в колонию за растление девочек

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 38-летнего мужчину отправили в колонию строго режима на 13 лет за растление трех девочек девочек 8-ми, 9-ти и 11-ти лет.

В семье было семеро детей, трое из которых дочери его сожительницы. Они и стали потерпевшими. Мужчину обвинили по двум статьям: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – (иные действия сексуального характера), а также ч.3 ст.30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера).

Все дело в том, что мужчина звал детей с собой в ванную, когда мылся, под предлогом присмотра за ними. При этом дети видели его обнаженным. Это продолжалось с 2017 года по 2019. Точкой стал случай, когда мужчина заперся с одной из девочек в ванной, ударил ее и потребовал раздеться, чтобы ее сфотографировать. В этот момент в доме были и другие дети, они слышали крики перепуганного ребенка.

В итоге было возбуждено уголовное дело. На суде отец семейства так и не признал свою вину, уверяя, что девочка все выдумала, потому что не хотела, чтобы он жил с ее матерью.

- Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - сообщает региональный следственный комитет.

Ежегодно в Алтайском крае расследуются десятки уголовных дел, связанные с преступлениями против детей. Одно из самых громких касается банды педофилов, которые насиловали маленьких мальчиков на протяжении восьми лет. В составе "банды" было шесть человек, сейчас их дело рассматривает суд.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Мужчина сможет попытаться доказать свою невиновность в апелляции и других инстанциях.