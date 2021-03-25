Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 марта 2021: больше 81 тысячи привились от COVID-19

Больше 57 тысяч поставили уже обе прививки Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб региона сообщает о том, что по данным на 26 марта 2021 года от новой коронавирусной инфекции привились уже больше 81 тысячи человек.

Согласно данным на прошлое утро, 81 313 человек уже побывали в процедурном кабинете. Из них 57 286 человек получили оба компонента, а 24 027 – только первую.

Обследовали на наличие в организме инфекции уже 1 289 955 человек.

- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 157,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3674 человека в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 3911 за минувшие сутки, - отмечает источник.

Что касается общего числа тех, у кого тест показал положительный результат, то почти за год цифра превысила 46,5 тысяч человек. Ежедневно выявляется больше ста новых случаев. За минувшие сутки больные были выявлены: Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели больше 41,5 тысяч пациентов. Продолжают борьбу с инфекцией 1259 человек с положительным тестом на COVID-19 и 381 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Все они остаются на лечении в ковидных госпиталях.

- Количество тяжелобольных – 298, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием семеро бессимптомных больных и 400 пациентов с вирусной пневмонией.

Скончались за все время наблюдения ковидных пациентов 2625 человек: коронавирусная инфекция – 1 753 человека; иные причины смерти – 872 человека.

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