Жительница Барнаула обвинила сотрудников больницы в краже кошелька у покойницы

Вещи больной оставили в сейфе, но оттуда они пропали Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула оставила на сайте отзывов сообщение, равнодушным к которому нельзя остаться: женщина обвинила сотрудников одной из городских больниц в воровстве ценностей покойников.

По ее словам, некоторое время назад в Городскую больницу №8 была госпитализирована ее мама, но спасти женщину не удалось. Однако несчастья на этом не закончились:

- Не знаю, как в других отделениях, но в терапевтическом отделении №1 работают сотрудники не чистые на руку. Положила маму в терапевтическое отделение №1, потом через 5 дней ее перевели в реанимацию и через 10 дней отдали из морга. Когда вернули вещи покойной, я спросила про телефон и кошелек, принесли только телефон, кошелька, сказали, нет. Я оставила свой номер телефона и сказала, что если они его найдут - пусть позвонят, - рассказывает пострадавшая, пожелавшая остаться анонимной.

"Отзыв" о больнице (фото: скриншот сайта flamp.ru)

Тем же вечером ей перезвонила медсестра, которая лично складывала вещи больной. По ее словам, она якобы составила опись, сложила все в пакет и сдала в сейф, однако потом выяснилось, что кто-то развязал пакет и убрал опись, а вместе с ней и кошелек.

- По ее словам, доступ к сейфу есть у всех медсестер, и данная кража - не единичный случай, - продолжает она. - Уважаемый главный врач, наведите порядок в отделении, раз завотделения этого сделать не может. Сколько не пыталась до нее дозвониться, ни разу трубку не взяла. Кроме того, что лечить не умеют, человека с терапии до морга довели за 15 дней, еще и деньги воруют.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, информация о заявлениях о краже не поступала. А вот в самой клинике заверили, что на момент написания материала ситуацию с родственницей покойной пациентки уже урегулировали. Однако каким именно образом и почему для решения потребовалась огласка – там не уточнили. Еще накануне "потерпевшая" договорилась с больницей, что удалит свой отзыв.

"Отзыв" о больнице (фото: скриншот сайта flamp.ru)

Вместе с тем, судя по оставленным под отзывом комментариям, это не единичный случай:

- У меня с близким мне человеком тоже самое, один в один, произошло 6 лет назад, - пишет пользователь с ником Ценитель.

Напомним, не менее неприятный случай ранее произошел в Барнауле. Как установило следствие, в один из весенних вечеров 2019 года подросток гулял в лесополосе и случайно наткнулся на труп мужчины. Подойдя ближе к телу, он увидел, что из его одежды выпал телефон. Не долго думая, молодой человек решил забрать его себе. По дороге он разобрал его, выбросил симку, удалил все данные и вернул заводские настройки. Таким образом, он надеялся, что его не вычислят. Но не вышло. Его все же вычислили и возбудили уголовное дело за кражу у покойника. Меру пресечения ему определит суд.

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