Жильем обеспечен: за победу алтайский биатлонист Денис Иродов получил сертификат на квартиру

Вручение состоялось в торжественной обстановке Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин накануне встретился с биатлонистом Денисом Иродовым и в торжественной обстановке вручил ему сертификат на приобретение квартиры.

- Без преувеличения, практически все жители республики внимательно следили за выступлением Дениса на чемпионате мира и испытывали чувство гордости. Огромное спасибо за эту победу, за эти эмоции, – сказал на встрече Олег Хорохордин. - И, конечно, отдельные слова благодарности отцу и тренеру нашего чемпиона Вадиму Карповичу Иродову. Его вклад в результаты Дениса был и остается решающим. Успехов вам, новых достижений, мы будем всегда вас поддерживать!

В свою очередь, сам Денис поблагодарил за признание и внимание со стороны правительства региона:

- Мы видим, что с каждым годом республика развивается. Благодаря вам увеличено финансирование на поддержку спорта, у людей растет желание заниматься. Надеюсь, что мои победы – это начало чего-то большего, – сказал спортсмен.

Республиканские чиновники уверены, что спортивные успехи Дениса Иродова прекрасно скажутся на настроении его земляков и для молодежи это будет настоящим стимулом, а сам биатлонист – станет своеобразным кумиром, к которому будут тянуться и подражать ему.

Напомним, Денис Иродов на прошедшем в Австрии чемпионате мира по биатлону среди юношей завоевал три золотых медали: в индивидуальной гонке на 12,5 км, в спринте на 7,5 км и в гонке преследования на 10 км. Как отмечают в пресс-службе правительства Республики Алтай – это первый в истории спортсмен своего возраста, выигравший все личные гонки чемпионата мира.

Отметим, в Алтайском крае ранее была практика предоставления выдающимся спортсменам сертификатов на приобретение жилья. В числе последних, кому удалось улучшить свои жилищные условия, был и конькобежец Виктор Муштаков. Счастливое в его жизни событие произошло около двух лет назад. Именно в тот период спортсмена буквально прорвало на всевозможные рекорды. Он побеждал на этапах Кубка мира, побил рекорды великого алтайского спортсмена Сергея Клевчени.

А вот в последнее время среди алтайских спортсменов, еще в связи с коронавирусом, не так много достижений, поэтому вопрос о квартирах не вставал. Тем не менее, ежегодные материальные поощрения за победу на чемпионатах России, мира и Европы, а также Кубках мира все еще действуют.

Справка:

Денис Иродов родился в Горно-Алтайске 9 июля 2002 года. Его рост составляет 176 см, вес 67 кг. Кандидат в мастера спорта по биатлону. С самого начала тренируется под руководством своего отца Вадима Иродова. В настоящее время является студентом психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета.