В Барнауле подросток нашел в лесу труп и обокрал его

Юноша нашел мертвого мужчину в лесополосе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского подростка обвиняют в краже телефона у трупа. В один из весенних вечером 2019 года она гулял в лесополосе, где случайно увидел мертвого мужчину.

– Увиденное заинтересовало парня. Подойдя ближе, он обнаружил, что из кармана штанов, надетых на трупе, виднеется мобильный телефон, который он решил забрать себе, – сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Юноша вытащил телефон из кармана и пошел с ним домой. По пути он вынул из мобильнкиа сим-карту, а дома уничтожил последние улики, которые, как он думал, доказали бы его причастность к преступлению. Парень почистил память телефона и вернул его к заводским настройкам.

В ходе расследования его причастность к совершению преступления доказатели. Парень полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Какое подростку теперь грозит наказание, решит суд при рассмотрении дела по существу.