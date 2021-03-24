Ураган в Барнауле 24 марта 2021 года: ветер стихнет только ночью

В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за урагана в Барнауле 24 марта 2021 года объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, ведь погодка не шепчет – она воет и сбивает с ног.

По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, весь день 24 марта на всей территории Алтайского края будет дуть очень сильный ветер. Порывы могут достигать 32 м/с. В Барнауле ветер стихнет только ночью до 8-13 м/с. В течение дня будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и дождя.

– Меня чуть не снесло, когда ветер в лицо дует, вздохнуть невозможно, - пишут барнаульцы.

– Автобус болтает как консервную банку на веру!

– Едем в Тальменку. Машины качает от порывов ветра, видимость плохая, трассу переметает, автомобили не едут, а плетутся.

В МЧС предупреждает, что при усилении ветра возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и запастись заранее фонарями, керосиновыми лампами, свечами. При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении.

– Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов, – предупреждают спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю.

При возникновении ЧС звоните по телефону службы МЧС России 101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле русло реки Пивоварки очищают от снега и наледи

Это делают во избежание подтоплений (подробнее)