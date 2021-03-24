В Барнауле вынесли приговор хоккеисту «Динамо-Алтай», из-за которого погиб вратарь команды

Вадим Орехов погиб на месте аварии (фото: пресс-службы ХК "Динамо-Алтай")

Во вторник, 23 марта, Центральный районный суд Барнаула вынес вердикт Данилу Тимченко, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть игрока хоккейной команды «Динамо-Алтай» Вадима Орехова.

Напомним, жуткая авария произошла в ночь на воскресенье, 27 сентября, прошлого года. Как установила полиция, парни ехали на автомобиле Land Rover, принадлежащем Тимченко, по улице Аванесова. Около 00.14 в районе дома №152 22-летний хоккеист не справился с управлением, налетел на бордюр, а затем врезался в стойку. Удар был слишком сильный. Пассажир иномарки Вадим Орехов получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии еще до приезда бригады медиков. Сам водитель также получил множественные переломы и был госпитализирован.

Сториз Людмилы Ореховой (фото: скриншот страницы instagram.com/godzega/)

Экспертиза подтвердила, что Данил Тимченко в тот день выпил и сел за руль в состоянии опьянения. Соответственно, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 264: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Суд признал Данила Тимченко виновным, но ему удалось избежать реального срока. Как сообщила вдова погибшего вратаря «Динамо-Алтай» Вадима Орехова Людмила на своей странице в Instagram, молодой человек получил пять лет условно.

Сториз Людмилы Ореховой (фото: скриншот страницы instagram.com/godzega/)

- За убийство моего мужа дали пять лет условно. Вот чем все закончилось, - пишет она. – Не суд, так жизнь тебя покарает за это. Для меня ты всегда будешь убийцей.

Кроме того, Тимченко на 2,5 года лишили водительских прав. По мнению Людмилы Ореховой, это слишком мягкое наказание для человека, лишившего жизни ее мужа, и сравнивает это этот случай со случаем с актером Михаилом Ефремовым. Он также был осужден по той же статье, но по иной части, и все же отправился за решетку.

Сториз Людмилы Ореховой (фото: скриншот страницы instagram.com/godzega/)

- Все в шоке, как мне сегодня сказали. Ефремова посадили, а у Тимченко там че за связи такие, - пишет девушка.

Будет ли семья погибшего настаивать на ужесточении наказания, пока не известно.

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