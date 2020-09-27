Вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» погиб в аварии

Вадим Орехов Фото: предоставлено пресс-службой

25-летний вратарь барнаульского хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов в ночь на 27 сентября погиб в автокатастрофе.

Вадим был воспитанником новосибирской хоккейной школы «Сибирь». В Барнаул переехал только в этом году. До этого выступил за такие команды как «Сибирские Снайперы» (Новосибирск), «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов» (Тамбов), «Горняк» (Рудный), «Рязань» (Рязань), «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За наш клуб Орехов провел всего четыре матча. В трех барнаульцы одержали победу. Вратарь он отразил 89,58% бросков в створ. При этом коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

- Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… - говорят о Вадиме в клубе.

Руководство и игроки клуба выражают родным и близким Вадима Орехова соболезнования.