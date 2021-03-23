«Не захотел подчиняться»: бийчанин выбросил щенка овчарки из окна 3 этажа

Сейчас щенок учится передвигаться на трех лапах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Если ад есть, то он выглядит именно так», - говорит волонтер из Бийска Юля. Женщина спасла трехмесячного щенка овчарки, которого хозяин выбросил из окна 3 этажа. Сейчас делом занимается полиция.

О случившемся женщина написала на странице «Сытый котик Бийск» в инстаграме:

- Когда мы приехали на место, щенка забрала соседка. Все жильцы дома стали очевидцами: он кричал, громко плакал от малейшего движения, кашлял от ушиба грудной клетки. На крики сбежались люди, а ведь там живут и дети, наверняка, они тоже видели весь этот ужас.

Сейчас щенок учится передвигаться на трех лапах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Юлия забрала щенка себе – у нее уже есть опыт выхаживания животных.

- Первую ночь Дик совсем не спал. Ребенок летел с третьего этажа, приземлился прямо на асфальт. Он в ужасном состоянии, но то, что остался жив после падения с такой высоты, - удача. В клинике его всего загипсовали. Держится молодцом, даже не пискнул ни при уколах, ни при осмотре. После третьего этажа уже не страшна такая мелочь, как уколы. Дик родился в рубашке, - рассказала женщина.

Маленький Дик терпеливо переносит все процедуры и предано смотрит на свою спасительницу огромными добрыми глазами. Наверное, если бы он мог говорить, то спросил бы: «За что???».

Кстати, на этот вопрос бывший хозяин собаки в открытую заявил во время разговора с Юлией, что «щенок не желал ему подчиняться», а также мужчина «хотел славы». Вот такая цена у популярности нынче…

- Рассказывал он о своем поступке с улыбкой, очень гордо, без малейшей жалости. В ближайшее время мы намерены заявить в полицию о жестоком обращении с животными, - подчеркнула спасительница Дика.

Сейчас щенок учится передвигаться на трех лапах. Со сном пока проблемы, так как мешают постоянные боли. Еще бы – у Дика нашли перелом бедренной кости, трещину в коленном суставе, ушиб грудной клетки и обширная гематома.

Сейчас щенок учится передвигаться на трех лапах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

После того, как история Дика облетела соцсети, у него появилось много фанатов: одни корм присылают, а другие желают забрать малыша домой после реабилитации. Будем надеяться, что вскоре косточки срастутся, а собачье сердце не разочаруется в людях и сможет забыть весь ужас и испуг, что пришлось пережить.

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