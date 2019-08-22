Двойное мимими: алтайские водители спасли на одной дороге котенка и голубя

Неравнодушные водители в Новоалтайске спасли на дороге котенка и голубя. Животные сидели прямо посреди проезжей части на расстоянии километра друг от друга. Видео с регистратора одного из участников дорожного движения выложили в Barnaul 22.

Оба события произошли 21 августа около 12 часов дня с разницей в две минуты. Сначала водитель, чье видео опубликовали, заметил на трассе котенка. Маленький зверь бегал между автомобилями, то и дело норовя попасть под колеса. Мужчина остановился в паре метров от животного и вышел. В это время на встречной полосе тоже остановилась машина. Из нее быстро выскочил водитель, забрал котенка с дороги и увез.

Спасение котенка. Фото: скриншот видео Barnaul 22

Через несколько сотен метров автор видео повстречал на дороге голубя. Птица сидела посреди полосы и даже не собиралась улетать. Мужчина снова вышел из машины и стал отгонять "нарушителя ПДД". Голубь взмахнул крыльями и улетел в сторону ближайшего дома.

Спасение голубя. Фото: скриншот видео Barnaul 22

Спасение котенка и голубя.

В комментариях барнаульцы не скупились на слова восхищения и благодарности обоим водителям.

Елена Виноградова:

- И это здорово, когда в человеке есть Человек.

Александра Подкорытова:

- Я, как кошкина мать, оценила. Водитель, сегодня ты мой кумир, ну и второй мужчина, что котенка забрал.

Настя Кузнецова:

- Это, бесспорно, очень замечательно, когда животные обретают дом, просто взяли, без разговора и все. Или же помогли пристроить.

Leonid Eliseev:

- Хоть кто-то не слепой за рулем - значит, еще не все потеряно.

Некоторые люди решили, что в этих поступках нет ничего необычного, и поупражнялись в чувстве юмора на эту тему.

Андрей Бухтормин:

- Я сегодня сотни ворон спас, подавая им звуковой сигнал (хвалить меня не нужно).

Читайте также:

Спасенный пес Гудроша идет на поправку

Волонтерам до сих пор не удалось смыть весь гудрон с шерсти животного (подробнее)