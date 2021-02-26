В Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он встретился с региональными коллегами в пятницу, 26 февраля. На встрече были подведены итоги работы краевого ведомства за 2020 год.Долги по зарплате- Несмотря на ликвидацию долгов в размере 144 млн рублей, на 1 января права более 4,5 тысяч граждан нарушены и задолженность перед ними составляла почти 150 млн рублей. Это прямое наше неудовлетворение результатами вашей работы, - раскритиковал коллег Демешин. - Ситуация в крае в сфере обращения с отходами заставляет задуматься, сможем ли мы защитить эту визитную карточку. Счетная палата РФ по итогам мониторинга реализации нацпроекта «Экология» включила край в число регионов, где мусорные полигоны работают на пределе возможностей. В ближайшие годы они исчерпают свои ресурсы. Переработки в крае до сих пор не обеспечено – где ваш спрос с региональных операторов?Также, по его словам, в регионе сложилась неблагополучная ситуация в сфере занятости населения. Число безработных на начало года составило 36 тыс. человек, на предприятиях Бийска и Барнаула прошли увольнения.- При этом отмечаются нулевые результаты работы органов прокуратуры в сфере надзорного сопровождения нацпроекта. У нас есть нацпроект, коллеги! «Производительность труда и поддержка занятости». А у вас по этому проекту неосвоение 8 млн рублей, которые пришли с федерального центра. Есть нюанс по ряду регионов. Зачастую деньги тратятся по этому проекту не на реальную поддержку, а уходят на содержание центров занятости, - сказал заместитель генпрокурора.ЖКХ и проблемное жильеТакже Дмитрий Демешин обратил внимание собравшихся прокуроров на значительный износ коммунальной инфраструктуры, аварии на теплосетях и перебои с водоснабжением.- Это одна из главных проблем, но на протяжении последних трех лет в крае не выявлено ни одного коррупционного правонарушения в сфере ЖКХ. Где ваша работа, коллеги? В этой части мы поставим работу прокуратуры края на контроль, - сказал заместитель генерального прокурора Российской Федерации.Сегодня в крае остро стоит проблема расселения людей из аварийного жилья. Большинство таких домов приходится на Барнаул и Бийск. Кроме того, в регионе пять проблемных объектов долевого строительства. Число пострадавших дольщиков 767 человек.- При этом решения о создании регионального фонда защиты до сих пор не принято. Здесь тоже не вижу роли прокуратуры, - сказал Демешин.Ответственность чиновниковСохраняется проблема обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это более 7 тыс. человек. При этом установленные показатели в прошедшем году кардинально не выполнены.- Спросите с тех чиновников, не обеспечивших права детей, которым получить жилье кроме как от государства нет возможности. Федеральным центром деньги выделяются, а региональные власти решение этого вопроса не обеспечили. Надо ставить вопрос об ответственности конкретных чиновников, - заявил Демешин.После завершения коллегии Демешин встретится с несколькими министрами. Вопросы касаются неосвоения выделенного финансирования.- Это нацпроекты и федеральные деньги, которые приходят сюда в интересах людей, но нерадивые чиновники их не «приземляют». Им будут объявлены предостережения и поставлены конкретные сроки для устранения нарушений закона – не отписка в прокуратуру, а имплементация в жизнь денег в виде приобретения оборудования, сложных медицинских препаратов. Например, это касается министра здравоохранения и ряда других должностных лиц, в том числе по вопросам невыплат заработных плат, - сказал Дмитрий Викторович.