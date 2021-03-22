«Мы с мужем вместе, все у нас хорошо». Как сейчас живет первая переболевшая ковидом в Барнауле

29 марта исполнится ровно год, как был выявлен первый случай коронавирусной инфекции на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

29 марта исполнится ровно год, как был выявлен первый случай коронавирусной инфекции на Алтае. Тогда семья 39-летней жительницы Барнаула Катерины, вернувшись из Доминиканской республики, пережила настоящую травлю. Персональные данные женщины оказались в открытом доступе. Причину утечки до сих пор выясняет следствие.

- У следователя сегодня огромная папка по этому делу, но виновных так и не нашли, и вряд ли найдут, - рассказала Катерина «Комсомолке». - Мне недавно даже предлагали забрать заявление, но я не стала.

Напомним, что в марте-апреле прошлого года на женщину, настоявшую, чтобы у нее взяли тест на ковид, сначала смотрели как на паникершу, а после положительного анализа обвинили во всех смертных грехах. Семью в те дни буквально смешали с грязью. Соцсети были переполнены слухами и угрозами в адрес первой заболевшей.

В медицинском документе, просочившимся в сети, сообщалось, что Катерина отказывалась от госпитализации.

- Когда мы с мужем лежали в больнице, мне скинули эту справку, - вспоминает собеседница, - это был полный бред. Присылали на телефон и грязные сплетни про то, что у мужа есть беременная любовница, и он заразил ее и якобы лежит эта женщина в той же больнице . Живем мы более двадцати лет с мужем, но, как говорится, «доверяй, но проверяй». Говорю со смехом: «Хоть фото дочки покажи». При этом в госпитале действительно лежала женщина, родившая сына. Эта многодетная мама находилась там со своим мужем. Про сына нашего писали, что он ходит по городу и всех заражает, хотя парень в это время служил в армии.

По словам женщины, сначала ее захлестнула обида от всей этой лжи.

- Особенно было обидно от того, что я сама на эти тесты напросилась. Это была наука. А потом подумала - близкие и друзья нашу семью поддержали и не верят во все эти грязные байки, и это главное. Остальное меня не волнует, путь пишут, что хотят, - рассказывает Катерина.

- Спустя год, - говорит она, - когда коронавирусом переболел чуть ли не каждый третий, все это уже смешно.

За это время в семье Катерины переболели пневмонией ее мама и две тети.

- Мама болела тяжело, но у нее ковид не диагностировали, она лечилась дома, у двух ее сестер был ковид. Одна тетя осталась дома, отказавшись от больницы, другая была в стационаре. В итоге она умерла… И мне до сих пор непонятна вся эта ситуация с ковидом, так много странного, то же бессимптомное течение болезни.., - недоумевает Катерина.

По словам первой пациентки, сама она за этот год простудой не болела, прививки ставить ни она, ни муж не собираются. Маску Катерина надевает в магазине «раз так положено», но при этом удивляется двойным стандартам, «когда в кафе все без масок танцуют».

- Ну и для тех, кто распространял слухи о любовнице так, что это повторяли центральные каналы: живем мы с мужем вместе, все у нас хорошо, - подытожила женщина.

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