«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском музыкальном театре состоялась премьера спектакля «Невеста из Имеретии».

- Это комедия с грузинским темпераментом, которую создали советские драматурги и комедиографы Борис Рацер и Владимир Константинов, - сообщили в театре. - Зрители окунутся в чарующую атмосферу Грузии, услышат "пряную" музыку, острые кавказские ритмы, увидят яркие работы актеров.

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

Вдовец Бекина вновь решил жениться! Но это пугает его взрослых детей. Ведь если у отца еще появятся дети, то наследство придётся делить поровну. А это сад, дом и даже корова. Тогда они решают подыскать невесту сами, причем бесплодную. Они находят просто невероятных кандидаток и даже устраивают похищение по грузинским обычаям.

- Как в череде комичных ситуаций будут бороться искренние чувства и прагматичный расчёт, что, в конце концов, из этого выйдет и что в жизни важнее? Все ответы на эти важные и серьезные вопросы - в трогательном и по-настоящему смешном спектакле, - говорят в театре.

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

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«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ

«Невеста из Имеретии»: премьера алтайского музыкального театра Фото: Олег УКЛАДОВ