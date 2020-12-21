«Культурный стыд два раза?» Искусствоведы жестко раскритиковали выставки в Барнауле

Юбилейная выставка алтайского Союза Художников Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед новым годом в музеях Барнаула открылось сразу несколько новых экспозиций. Две из них попали под огонь критики искусствоведов Любови Норгелене и Вадима Климова.

«Тишь да гладь»

Юбилейная выставка алтайского Союза Художников, представленная в музее «Город», по мнению Любови Норгелене, не впечатляет.

- Я наивно предполагала, что увижу произведения, отражающие драму сегодняшних планетарных событий, - говорит Норгелене, - Но, всё ровно: пейзажи и портреты, графика, как эхо из далёкого далёко. Такое впечатление, что вокруг тишь, гладь и благодать.

Искусствовед вспоминает дадаистов и их идеи, что мир сошёл с ума в годы первой мировой войны, их выставку, где всё привычное для глаза обывателя, было перевёрнуто. А наша фантасмагорическая реальность с закрытыми театрами, изоляцией, по словам Норгелене, осталась будто незамеченной художниками.

- Лишь два одиночных произведения «Неотвратимость» Анны Фоминой и «Второе пришествие» Алексея Иванова отражают фантасмагорию реальности,- считает Любовь. - О них можно спорить (конъюнктура - не конъюнктура), но мимо не пройдешь.

Юбилейная выставка алтайского Союза Художников Фото: Олег УКЛАДОВ

Также искусствоведа удивило, что в юбилейную экспозицию не включили произведения значительных мастеров, ушедших из жизни: Ю. Иванова, Ю. Титова, Г. Борунова, А. Ботева, П. Панарина и т.д.

- Они сделали огромный вклад в развитие изобразительного искусства, кто-то стоял у истоков создания Союза Художников на Алтае, а их будто забыли, – возмущается Норгелене.

«Рады, что художники не идут за чернухой»

- Это наша краевая отчетная выставка только для членов Союза художников, и с коронавирусом она никак не связана, - комментирует председатель Алтайской организации Союза художников Дмитрий Петренко. – В экспозиции, кстати, есть картины на злобу дня. Но мы с искусствоведами, анализируя эту выставку, наоборот, были очень рады, что художники не идут за чернухой. В тяжелое время (в этот год мы потеряли много коллег, накануне простились с ветераном Великой Отечественной войны, старейшим художником Алтайского края Владимиром Кирилловичем Шкилем, от коронавируса умер живописец Анатолий Александрович Штань… ) художники все-таки стремятся к прекрасному…

По словам Дмитрия Петренко, формируя юбилейную выставку, брали период за пять последних лет. Поэтому картины серьезных, ушедших ранее мастеров, и не вошли.

- Экспозицию, посвященную всей истории краевого Союза художников, мы планируем сделать позже, - заверил Петренко. - Это очень серьезный охват и большая работа.

«Это лажа»

«Фрида Кало. Искусство раненой души». Фото: Государственный художественный музей Алтайского края.

Комиссар «Республики ИЗО» Вадим Климов на своей странице в Фейсбуке, в свою очередь, гневно обрушился на выставку репродукций «Фрида Кало. Искусство раненой души» в краевом Художественном музее.

- Стыд! Не надо показывать репродукции в художественном музее. Взяли бы в аренду зал в ТЦ "Арена", "Европа" или "Галактика" и показывали бы эти картинки, - пишет Климов.

- Зачем музею, государственной культурной институции, опускаться до такого уровня? - недоумевает Вадим. - У них на хранение 20 000 произведений искусства, которые им доверили жители Алтайского края как великую историческую и художественную ценность. А директор музея показывает суррогат.

«И Лувр не гнушается»

В комментарии к посту художник Александр Андрусенко парирует: «Если не гнушаются Лувр, Метрополитен, Эрмитаж и прочие иметь даже в своих постоянных экспозициях "принты", то почему нашему-то нельзя выставку показать? В чем стыд-то? Там и аннотации работ, и история создания, описание сюжета, лекция о Фриде Кало и т.д. Вполне себе музейный проект. Подобными выставками занимаются многие крупные мировые музеи.

- Не вижу никакой крамолы в данном проекте, просветительский проект, интересный вполне... – считает Александр. - Одно дело смотреть на экранчике смартфона или компа слайды работы, и другое дело увидеть в размер, на холсте, пусть и принт, но вполне себе качественный... Для простого зрителя, мне кажется, неплохо хотя бы так узнать и увидеть Фриду Кало (да и для художника, наверное, тоже интересно).

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