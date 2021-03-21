Как сейчас выглядит звезда «Фабрики звезд» и группы «Челси» Арсений Бородин

В последнее время Арсений Бородин в основном выступает сольно Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях шестой выпуск некогда популярного шоу «Фабрика звезд» отметил 15-летие. Одним из его участников был барнаулец Арсений Бородин.

- Да-да, почувствуйте себя старыми, - пошутил на своей странице в Instagram сам Арсений, опубликовав снимок с другими участниками «Фабрики».

Арсений с бывшими "фабрикантами" (фото: скриншот страницы Арсения Бородина в Instagram)

Бородин с первых же эфиров стал одним из самым популярных участников того созыва. А потом как-то быстро у них на проекте сложился коллектив «Челси», так что всенародную любовь музыкант все же сыскал. Даже сейчас у него полно поклонниц, которые признаются ему в чувствах и даже в честь него назвали своих детей!

- Это как же нужно любит Арсения Бородина, чтобы в честь него назвать сына теперь у меня есть МОЙ АРСЕНИЙ! Тоже блондин с красивыми глазами, - пишет поклонница певца Анюта Мусохранова.

- Это надо же любить так Арсения, что найти мужа похожего на него, с фамилией Бородин, а сын у меня Арсений Бородин, - вторит ей другая фанатка Екатерина Бородина.

Арсений на проекте "Ну-ка все вместе!" (фото: скриншот страницы Арсения Бородина в Instagram)

И таких, как эти девушки, полно по всей стране! А вот сам Арсений до сих пор ищет ту самую любимую. Недавно в одном из интервью он признался, что мечтает о большой семье, в которой должно быть 3-4 ребенка. А еще будущей жене придется мириться с тем, что Бородин все же звезда и поэтому внимание от поклонниц есть и будет всегда. Не каждая может это выдержать. Так что нервы у избранницы должны быть стальные, но и не без доли понимания.

Что касается карьеры, то в настоящее время Арсений, в основном, выступает сольно, но также гастролирует в составе «Челси». Несколько лет назад, после того, как у артистов закончился контракт с продюсером Виктором Дробышем, Бородин договорился с ним и забрал права на коллектив. Так что теперь ребята беспрепятственно работают на себя.

Одна из последних фотосессий (фото: скриншот страницы Арсения Бородина в Instagram)

Кроме того, Арсений Бородин активно раздает интервью, а также сидит в жюри народного шоу «Ну-ка все вместе!». Компанию ему составляют «фабриканты» Дмитрий Колдун, Анастасия Крайнова, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и Доминик Джокер, а также другие знаменитости – Николай Басков, Сергей Лазарев, Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина и Светлана Разина, сестры Зайцевы, Алексей Глызин, Этери Бериашвили, Виктория Пьер-Мари и т.д.

Как признается барнаулец, он не просто отбывает номер, а нередко вступает со своими коллегами по сцене в полемики и старается защищать тех, в ком видит настоящих талантливых людей.

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