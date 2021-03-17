Путь от химика до бизнес-леди: как организовать торговлю алтайскими травами

Сусанна Баньковская хотела стать врачом Фото: из архива компании

Начинать не сложно

Владелица торгово-производственной компании «Алтайский лекарь» Сусанна Баньковская хотела стать врачом. Но жизнь распорядилась иначе. Предпринимательница рассказала «КП» на Алтае», как прошла путь от рядового химика на алкогольном производстве до главы фирмы, торгующей продуктами для здоровья.

– Расскажите, как всё начиналось? Чем вы занимались до того, как ушли в «свободное плавание»?

– Вообще, у меня биологическое образование – университет, биофак, направление: биохимия. Я всегда интересовалась флорой, фауной Алтая и Сибири. Мечтала стать врачом, но по некоторым обстоятельствам в мединститут не попала. После университета работала в школе, потом ушла на производство – крупное алкогольное предприятие. Технологически, конечно, очень интересное производство, но на душе было неспокойно – всё-таки алкоголь народ-то губит (если пить много). Переживала, что делаю в жизни что-то не то. Пока там работала, параллельно закончила факультет бродильных производств Кемеровского пищевого технологического института. То есть, я – винодел, но дополнительно изучала много всяческих наук. Поэтому ушла с алкогольного производства, работала на других пищевых. И, в конце концов, оформилась мысль: а почему бы не создать своё?

– Сложно было решиться?

– Нет, решиться было не сложно. Ещё на алкогольном предприятии я прошла путь от инженера-химика до замдиректора по производству, то есть, все возможные производственные этапы. Организацию процесса прекрасно представляла, поэтому уверенность была полная. Ну и в кемеровском институте у меня, кстати, дипломной работой был проект завода. Так что, с организацией производства трудностей не возникло вообще никаких.

Продукция компании Фото: из архива компании

Начать решила с безалкогольных бальзамов на травах. Потом стали делать сиропы из наших ягод. Мы одними из первых в крае стали делать сиропы с пектином. Во фруктах и ягодах он есть, но мы добавляли дополнительный – это клетчатка, пектин полезен тем, что выводит шлаки, нормализует пищеварение и вообще, очень полезный. Одними из первых мы стали делать сиропы на фруктозе, а не на сахаре.

Затем занялись мёдом – начали выпускать мёд с добавками: перга, пыльца, прополис и так далее. Травяные сборы делаем. Вся продукция направлена на оздоровление и профилактику заболеваний. Ведь предупредить болезнь лучше, чем лечить потом. На Руси испокон веков лечились травами, мёдом.

– Какие трудности пришлось преодолевать в начале пути? Много ли приходилось работать? Не мешало ли это личной жизни?

– Начинать было не очень сложно, поскольку подобная продукция на рынке уже имелась, и было ясно, что спрос будет. Работать, конечно, приходилось очень много. Но у меня очень понимающая семья – и муж, и дети меня поддерживали.

Вообще, трудности, конечно, есть. Например, очень мешают скачки валюты. Казалось бы, всё сырьё наше, при чём здесь валюта? Однако эти скачки влияют на стоимость бумаги, пластика, краски, банок. Проще говоря, на стоимость упаковки.

Мёд с добавками Фото: из архива компании

– А как пережили пандемию?

– Во время пандемии нас не включили в перечень наиболее пострадавших отраслей. Однако фактически мы, конечно, тоже пострадали. Ведь подобная продукция – это не предметы первой необходимости, её покупают, когда есть какие-то «лишние» деньги. Поэтому спрос упал. Впрочем, нет худа без добра – эта ситуация сподвигла нас на создание интернет-магазина и теперь мы не только поставляем товар в эко-лавки и магазины, но и сами напрямую торгуем в розницу через сеть.

- За господдержкой пробовали обращаться?

– Обращалась как-то в Фонд по развитию МСП за кредитом. Там выдавали льготные кредиты с низкой ставкой – 3%. Однако требовался залог, а оставлять квартиру или машину я не захотела.

– Что даёт вам предпринимательство?

– Оно заставляет не стоять на месте. Ты всё время делаешь что-то новое, всегда двигаешься вперёд, а не застываешь на месте. Это – творческий процесс, не ограничивающийся рамками какой-то должностной инструкции. Мне нравится также самостоятельность, нравится принимать решения и самой отвечать за них.

– Каковы планы на будущее?

– Мы постоянно находимся в поиске. Конечно, есть намерение расширяться и производить ещё какую-то продукцию. Наверняка придумаем ещё что-то новое.

Продукция компании Фото: из архива компании

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф