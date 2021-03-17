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Происшествия17 марта 2021 6:00

В Барнауле работница ателье украла 100 тысяч рублей из кармана шубы

Когда вернулся хозяин денег, женщина сказала, что не знает, куда они исчезли
Константин Санталов
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Горожанка не успела потратить чужие накопления

Фото: Олег УКЛАДОВ

62-летняя жительница Барнаула украла 100 тысяч рублей из норковой шубы, которую принесли в ателье. Сначала женщина говорила, что не крала их, но в итоге признала вину, чтобы избежать судимости.

Как рассказала «Комсомольской правде» – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина, житель краевой столицы сдал в ателье для ремонта норковую шубу. В кармане лежали 100 тыс. рублей, мужчина не сразу понял, что оставил деньги в одежде.

Когда одна из работниц ателье начала ремонтировать шубу, то заметила чужие сбережения и решила оставить их себе. Однако потратить чужие накопления не получилось: через несколько дней в ателье пришел хозяин шубы, который рассказал, что оставил в кармане крупную сумму. Сотрудница ателье испугалась наказания и сказала, что не знает, где деньги. Мужчине пришлось позвонить в полицию.

Вскоре в ателье приехали правоохранители, женщину обвиняли в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Под страхом привлечения к уголовной ответственности горожанка написала явку с повинной и созналась в том, что именно она взяла деньги. Также жительница краевой столицы вернула всю сумму. Во время судебного заседания она раскаялась в содеянном, попросила прощения.

– Известно, что ранее женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, всегда вела порядочный образ жизни. В материалах уголовного дела была положительные характеристика с места жительства и работы, в связи с чем потерпевшим было заявлено ходатайство прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, – сообщили в прокуратуре.

Хозяин шубы простил работницу ателье, и суд прекратил уголовное дело.

Напомним, ранее мы сообщали о молодом жителе Барнаула, который украл вещи из торгового центра в краевой столице. Молодой человек зашел в один из отделов и вынес оттуда мужские футболки и джемпер на сумму около 8 тыс. рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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