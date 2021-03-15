Барнаулец украл одежду из торгового центра

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району Барнаула задержали подозреваемого в краже вещей из торгового центра краевой столицы, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, 19-летний молодой зашел в один из отделов торгового центра. Там он взял мужские футболки и джемпер, а затем незаметно для работников магазина сложил их к себе в пакет. После этого парень не стал рассчитываться и спокойно покинул торговый зал. Стоимость похищенных вещей составила около 8 тыс. рублей.

Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что молодой человек причастен к еще одному аналогичному эпизоду.

– В отношении жителя Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о барнаульце, который пытался угнать автомобиль, но застрял в сугробе. Теперь горе-угонщику грозит срок. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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