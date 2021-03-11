31 год «строгача» получили барнаульские наркокурьеры за «синтетику» в особо крупном размере

Сотрудники ФСБ и изъяли около 500 граммов синтетических наркотических средств. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краевой суд огласил приговор трем барнаульским наркокурьерам. В зависимости от роли в общем преступном деле двое получили 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и еще один участник – 9 лет «строгача». В итоге на всех – 31 год.

В ходе следствия установлено, что один из них в начале 2020 года решил ради заработка попробовать себя в роли наркокурьера. Через мессенджер он связался с продавцом интернет-магазина, специализирующегося на наркобизнесе, и предложил свои услуги. Весной того же года злоумышленник решил взять себе в помощники знакомую пару.

– Следует отметить, что мужчина и женщина являлись наркозависимыми и ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Втроем они стали получать информацию о местах нахождения тайниковых закладок в Барнауле, – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

В преступной группировке четко были распределены обязанности. Злоумышленники забирали наркотики из тайников, увозили к себе домой, где расфасовывали их на более мелкие партии, а затем развозили их по новым тайникам. Но бизнес процветал недолго. Уже в апреле к ним нагрянули сотрудники ФСБ и изъяли около 500 граммов синтетических наркотических средств. Такого количества достаточно на более, чем для 1000 разовых доз.

Суд признал барнаульцев виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Алтае обвиняемый съел явку с повинной, но его все равно осудили

За испорченный документ против него возбудили еще одно уголовное дело (подробнее)