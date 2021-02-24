В Республике Алтай мужчина съел явку с повинной во время суда. Его судили за кражу, кстати, не первую в его жизни. Он попросил материалы дела, чтобы ознакомиться с ними и вдруг вырвал страницу с явкой и начал ее жевать. Остановить его не смогла ни секретарь с судьей, ни подоспевшие на помощь приставы – пока открыли дверь в камеру, жулик полностью съел документ.Это все произошло в июле 2020 года, пишет региональный СК, но отчаянная выходка результата никакого не принесла.- В августе его осудили, Торучакский районный суд дал ему пять лет и один месяц колонии общего режима, - рассказала пресс-секретарь ведомства Олеся Тодокова.По мнению барнаульского адвоката Сергея Киселева, мужчина себе лишь навредил. Явка с повинной – смягчающее обстоятельство, которого он себя лишил, а в самом поступке не было никакого смысла.- Явка с повинной «куспируется», то есть заносится в специальную книгу учета сообщений о преступлениях. Данные с явки потом дублируются в объяснительной. Если человек решил таким образом избавиться от документа, то у него ничего не выйдет, так как суд может вызвать оперативника, который отбирал эту явку с повинной, тот расскажет, что там было отражено, при каких обстоятельствах она была дана и т.д. Съеденный документ никак не повлияет на исход дела, кроме того, что он себе заработает еще одну статью, - говорит адвокат.После выходки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).- Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - рассказали в СК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Из окон валил черный дым, женщина повисла на карнизе\\": спасшего нескольких человек водителя \\"ПАЗика\\" на Алтае могут наградить38-летний Виталий Денисюк – герой сегодняшнего дня в Горно-Алтайске. Мужчина отличился во время пожара в торговом центре «Ткацкий-1». Пока продавцы возились, запирая павильоны с товаром на замок, огонь распространился, и выход на улицу оказался отрезан. Несколько человек решили прыгать. Вроде не высоко, всего два этажа, но внизу асфальт (далее)