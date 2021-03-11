В Барнауле антимасочница устроила скандал в трамвае, а потом обматерила и пнула полицейского

Кондуктор вызвала наряд полиции, который доставил дебоширку в отдел полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяная пассажирка отказалась надевать маску в трамвае и даже пошла на конфликт с кондуктором. Успокоить разгневанную женщину не удалось даже полицейским, в итоге она ударила одного из правоохранителей.

Как рассказала «Комсомольской Правде» – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гребенкина, все началось с того, что пьяная пассажирка отказалась надевать маску в общественном транспорте. Кондуктор трамвая сделала горожанке замечание и попросила использовать средство индивидуальной защиты. В ответ на это нетрезвая женщина начала вести себя агрессивно и не думала успокаиваться.

Кондуктор вызвала наряд полиции, который и доставил дебоширку в отдел для дальнейшего разбирательства, а также составления материала об административном правонарушении. В дежурной части женщина продолжила нарушать порядок и стала вести себя еще более неадекватно.

– В присутствии посторонних лиц она выражалась в отношении сотрудника полиции грубой нецензурной бранью, употребляя при этом выражения, унижающие честь и достоинство сотрудника полиции как представителя власти и как личности, – пояснили в прокуратуре.

На требования успокоиться женщина не реагировала, а только шумела еще громче. В итоге она не остановилась на оскорблениях и пнула полицейского, удар пришелся в его ногу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей). Максимальное наказание, которое грозит женщине – лишение свободы до 5 лет. Позже она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что 26 октября в Барнауле 17 человек отказались надеть маски в трамвае. Движение этого электротранспорта на пересечении улиц Попова и Взлетной было парализовано около двух часов. На место прибыли ревизоры службы по безопасности движения «Гоэлектротранса» города и полицейский наряд. Вагон отправили в тупик на станцию «Докучаево». Там нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей. Составили протоколы.

Жители и гости Алтайского края обязаны носить маску, или другие средства защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте. Более того, сотрудникам общественного транспорта следует не допускать проезд людей без маски для предотвращения распространения инфекций. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности

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