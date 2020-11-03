В Барнауле антимасочники провели пикет у Горэлектротранса

Электротранспорт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 3 ноября, участники акции против ношения масок в барнаульских трамваях провели пикет у МУП "Горэлектротранса", пишет amic.ru. По данным издания, примерно 10 человек окружили здание и требовали встречи с руководителем предприятия Николаем Петряшиным.

Сотрудники предприятия рассказали, что активисты перекрыли вход в здание. Они не пропускали работников ни на улицу, ни в помещения. К месту пикета выезжали полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что 26 октября в Барнауле 17 человек отказались надеть маски в трамвае. Движение этого электротранспорта на пересечении улиц Попова и Взлетной было парализовано около двух часов. На место прибыли ревизоры службы по безопасности движения «Гоэлектротранса» города и полицейский наряд. Вагон отправили в тупик на станцию «Докучаево». Там нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей. Составили протоколы.

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