Губернатор Алтайского края внес изменения в «ковидный» указ

Изменения вступают в силу с даты опубликования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Один из пунктов нового указа – это продление гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями режима самоизоляции до 20 марта. Из нового – смягчены требования о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между посетителями в зрительных залах театров, кинотеатров, в концертных залах, учреждениях клубного типа и спортивных объектах. Теперь это требование может не применяться, если зал наполнен не более, чем на 75 % от общей вместимости.

Изменения в указ вступают в силу с 5 марта.

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