Губернатор Алтайского края внес изменения в «ковидный» указ

Изменения вступают в силу с даты опубликования.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона
Один из пунктов нового указа – это продление гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями режима самоизоляции до 20 марта. Из нового – смягчены требования о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между посетителями в зрительных залах театров, кинотеатров, в концертных залах, учреждениях клубного типа и спортивных объектах. Теперь это требование может не применяться, если зал наполнен не более, чем на 75 % от общей вместимости.
Изменения в указ вступают в силу с 5 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В регионе увековечат память о погибших в борьбе с вирусом врачей
- Мы прожили сложный год, медики самоотверженно работали. К сожалению, многие коллеги ушли из жизни, заразившись на боевом посту (подробнее)