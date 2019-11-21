Потом будет поздно: жители Алтая выступают против строительства дороги к Каракольским озерам

Экоактивисты создали петицию и требует остановить строительство дороги к уникальному объекту Республики Алтай – Каракольским озерам.

Петиция размещена на сайте change.org. Ее создала Светлана Кветная. По словам активистки, для нее защита Каракольских озер – это больная тема, крик души.

- Призываю всех, кто был на Караколах, кто полюбил эти места, кто просто неравнодушен к тому, что ради мнимого развития убивается природа, не молчать! Писать! Кричать! Потому что природа сама не может сказать! А потом, когда Караколы умрут, мы будем сожалеть, что не остановили безжалостные машины и выгодные кому-то постановления чиновников. Скажем «НЕТ» сейчас! - призывает женщина.

Алтай давно сыскал себе славу края тысячи озер, и Каракольские – это одно из его сокровищ. Семь чистейших горных водоемов расположены высоко в горах на расстоянии нескольких метров друг от друга. Природу вокруг них еще можно назвать девственной, ведь добираться сюда очень сложно, это получается далеко не у всех туристов. И все же именно трудности привлекают туда людей со всего мира.

В 1978 году решением сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов Каракольским озёрам был присвоен статус Памятника природы Горно-Алтайской автономной области. Статус был подтверждён постановлением правительства Республики Алтай от 16 февраля 1996 г. Режим посещения озёр — заповедно-рекреационный.

Однако, несмотря на такой высокий статус, в этом году началось строительство автодороги, которая, согласно плану, пройдет буквально в паре километров от озер.

Каракольские озераФото: Анастасия Корягина

- Да, официально она не затрагивает охраняемую территорию, но те, кто там был, видели, насколько это уникальная и хрупкая экосистема, и малейшие не то что нарушения, а даже сдвиги, просто разрушат её, - говорит Светлана.

Напомним, в настоящее время в Республике Алтай создается туристический кластер «Каракольские озера». До 2022 года региону выделят из федерального бюджета 2 млрд 108,7 млн рублей – такая цифра указана в постановлении правительства РФ от 30 января 2019 г. Из них в текущем году – 703,7 млн рублей, в 2020 – 450 и в 2021 – 955. При этом, по данным алтайских СМИ, объем инвестиций в проект должен составить 17 млрд рублей (до 2026 года). На эти деньги как раз планируют построить дорогу к озерам (ее стоимость оценивается в сумму, превышающую 5,3 млрд рублей), провести электричество, создать горнолыжный комплекс.

Развитие туристического кластера тормозится из-за отсутствия дорог. Сейчас в заповедную зону можно добраться только не вертолете или внедорожнике. При этом, по официальной статистике, озера в год посещает более 1,2 млн туристов.

- Эти места не переживут большой поток туристов. Пусть лучше будут труднодоступны, - считают местные жители.

Есть мнение, что под благопристойным видом развития туризма и сохранения разрушающийся экосистемы в районе возведут дорогой гостиничный комплекс, оздоровительный центр, спа-комплекс и горнолыжный курорт, которые будут просто не по карману обычным туристам. В итоге же все это строительство и развитие попросту убьет практически нетронутую систему озер.