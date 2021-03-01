Алтайские вузы начнут принимать абитуриентов по новым правилам

В 2021 году абитуриентов ждут изменения в правилах поступления. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше направлений, ЕГЭ на выбор и только одна волна зачисления – эти и другие изменения ждут алтайских абитуриентов уже в этом году. Министерство образования и науки утвердило новый порядок приема в вузы. Рассказываем об основных нововведениях.

ЕГЭ по выбору

Ранее при приеме учитывали результаты ЕГЭ по трем, иногда четырем предметам, которые были строго определены. Первый – русский язык, второй – профильный по специальности и третий – выбранный вузом для данного направления. Теперь третий предмет может быть вариативен, абитуриенту на выбор могут предоставить несколько предметов.

К примеру, ранее при поступлении на юридический факультет в АлтГУ учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознании и истории. Теперь вместо истории по желанию можно сдать иностранный язык. На направление географии, где в этом году вуз предоставляет больше всего бюджетных мест, нужны результаты ЕГЭ по географии, русскому языку, а также по математике или биологии. То есть те, кому лучше дается математика – могут сдавать профильный ЕГЭ по ней вместо биологии и наоборот, а можно написать и то, и другое, и предоставить при поступлении лучший результат.

В алтайском политехническом университете на некоторых специальностях есть даже по пять вариантов предметов на выбор. Так, на экономику, менеджмент и ГМУ нужно сдавать обязательно русский язык и математику, а на выбор – общество, историю, иностранный язык, информатику или географию.

Количество специальностей

До 2021 года для абитуриентов действовало правило «пять вузов, три специальности в каждом». В предстоящей приемной кампании возможность подавать документы в пять вузов сохраняется, но число направлений подготовки каждое учебное заведение теперь определяет самостоятельно в интервале от двух до десяти. В приемной комиссии АлтГУ пояснили, что оставили на выбор пять направлений, как и раньше. Такая же история и в АлтГТУ.

Прием документов в электронной форме

С 2021 года вузы обязаны принимать документы в электронной форме наряду с подачей по почте и личным обращением абитуриента в приемную комиссию. Пакет документов можно отправить по e-mail или через Госуслуги.

Актуальные конкурсные списки и одна волна

Теперь вузы обязаны обновлять конкурсные списки не менее пяти раз в день. Ранее обновление происходило лишь один раз в день.

В последние годы зачисление на бюджет проходило в два этапа. Теперь основная волна зачисления будет только одна.

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