12 новых горнолыжных трасс: Михаилу Мишустину рассказали о проектах турбизнеса на Алтае

Михаил Мишустин находится с рабочим визитом на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

3 марта председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с представителями алтайского турбизнеса. Темой встречи стало развитие туризма в двух Алтаях - крае и республике.

С премьер-министром пообщались, в частности, директора курорта «Белокуриха» Константин Ежов, санатория «Россия» Федор Елфимов, стройкомпании «Новые вершины» Кирилл Светличный, президент Алтайской ассоциации туризма Александра Томашевич и другие. Они презентовали новые туристические проекты. Например, Кирилл Светличный - проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь», а Константин Ежов - проект курорта «Белокуриха горная».

- Новый курорт рассчитан на 3,5 тысячи мест и порядка двух тысяч сотрудников, - сообщил Ежов.

«Белокуриха горная» кроме санаторно-курортного направления включает в себя и горнолыжный курорт, вокруг создан природный парк регионального значения «Предгорье Алтая». Михаил Мишустин поинтересовался, как собираются решать проблему с кадрами. По словам Ежова, пополнение медработниками идет преимущественно за счет выпускников местных учебных медучреждений. Также большинство выпускников Алтайской академии гостеприимства приезжают работать в Белокуриху. Кроме того, создана поварская школа.

По словам Кирилла Светличного, на «Бирюзовой Катуни» запланировано строительство 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км. Перепад высот будет составлять до 440 метров, пропускная способность - до 5700 человек в час. К тому же рассматриваются варианты строительства гостиничных комплексов, сообщили в правительстве Алтайского края.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта, 3 марта он с рабочим визитом находится в Республике Алтай.

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