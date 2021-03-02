Премьер-министр Мишустин пообедал котлетой и гречкой в барнаульской школе

Михаил Мишустин в Барнауле. Фото: Дмитрий Козерлыга

2 марта в Барнаул с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Первым делом он посетил школу №53, где попробовал обед и проконтролировал реализацию поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся начальной классов в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

В школе №53 премьер-министр Михаил Мишустин встретился с родителями учащихся, пообщался с детьми, а также продегустировал блюда в школьной столовой – поел гречку с котлетой. Экскурсию по школе провела директор Юлия Галкина.

Губернатор Виктор Томенко рассказал, как в крае обеспечивают горячим питанием школьников начальных классов.

– В Алтайским крае сегодня 1 тыс 71 школа обеспечены горячим школьным питанием. Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года, – сказал глава региона.

В 2020 году на организацию бесплатного горячего питания направили около 500 млн рублей, из которых 347 млн рублей – средства федерального бюджета. Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайскому краю была оказана огромная помощь со стороны федерального центра.

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