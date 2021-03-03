На Алтае владельца зоопарка обманули при покупке экзотических альпака

За каждую альпака продавец просил 250 тыс. рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Республике Алтай владелец контактного зоопарка захотел купить несколько альпака, пушистых животных напоминающих лам, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял деньги и таки не дождался новых экзотических питомцев.

Все произошло в Чемальском районе: 38-летний владельце контактного зоопарка решил купить новых питомцев и искал информацию в интернете. Ранее сельчанин уже несколько раз совершал сделки в глобальной сети и никаких проблем не возникало. В этот раз сначала все тоже шло хорошо, мужчина быстро нашел объявление о продаже двух альпака, которое его заинтересовало.

Вскоре житель Алтая связался с продавцом, чтобы уточнить детали и получить больше информации. В мобильном приложении продавец предоставил подтверждение о наличии ветеринарных документов, а также прислал видео, на котором заводчик показывал животных, готовых для отправки в Республику Алтай.

Как рассказали в региональном управлении МВД, за каждую альпака продавец просил 250 тыс. рублей. При обсуждении конечной стоимости он согласился пойти на уступки и сделать скидку в 50 тыс. рублей. Однако говорить о доставке ценного груза продавец согласился только после внесения предоплаты 26 тыс. рублей.

Владелец зоопарка рассказал, что не сомневался в честности незнакомца, поэтому сразу же перевел деньги на указанный счет. Вскоре после этого лжепродавец отключил телефон, связаться с ним так и не удалось. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– Полиция напоминает жителям региона о необходимости быть бдительными при совершении покупок в интернете, а также исключить случаи передачи данных банковской карты неизвестным лицам, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы сообщали о другом обмане, который произошел в Алтайском крае – жительница Барнаула влюбилась в мошенника по имени Ричард и потеряла более миллиона рублей. Мужчина рассказал, что он врач, который живет за границей. Он вел себя как истинный джентльмен и смог быстро войти в доверие к горожанке. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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