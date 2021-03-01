Из-за снегопада в Алтайском крае 1 марта 2021 года Барнаул с утра встал в 10-балльных пробках, несколько трасс перекрыли из-за метелей и снежных заносов, из-за непогоды отменили более 50 автобусных рейсов. Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали, как долго еще Алтайский край будет заметать.Самое страшное – сейчасСиноптики прогнозируют, что снегопад продлится весь день 1 марта. В крае действует штормовое предупреждение. Ветер будет усиливаться до 12-18 м/с, по южным и восточным районам до 20-27 м/с. В южных районах температура воздуха будет колебаться от +1 до + 6 градусов, что приведет еще к одной неприятности – гололеду. Уже ночью постепенно снегопад и ветер начнут стихать.2 марта порывы ветра будут достигать не более 14 м/с днем. Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, по югу от 0 до +5.Однако расслабляться рано. Синоптики прогнозируют, что всю неделю в крае погода будет неустойчивой, будет идти снег. Второй такой же сильный снегопад ожидается в ночь с 5 на 6 марта с приближением очередного северо-атлантического циклона.Новые рекорды по осадкамПричина происходящего апокалипсиса – в западном антициклоне.– На данный момент районы Алтайского края находятся под влиянием западного циклона, центр которого образовался в ложбине северо-атлантического циклона. Смещаясь на восток через районы алтайского края, он принес такие обильные снегопады, – объяснила Людмила сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.В Мамонтово, Ребрихе и Тальменке за ночь были установлены новые рекорды на 1 марта по количеству осадков за все время наблюдений.– Тальменка: выпало 9 мм осадков, предыдущий рекорд был установлен в 1955 году - 5,5 мм;– Ребриха: выпало 6 мм, предыдущий рекорд зарегистрировали в 1968 году – 5,7 мм;– Мамонтово: 7 мм, предыдущий рекорд установили в 2014 году – 5.0 ммВ целом по краю за ночь выло от 6 до 12 мм осадков в виде снега.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как получить компенсацию: в травмпункты Барнаула обратились более 2,5 тысяч человек после падения на льдуСудебные тяжбы могут растянуться на годы, но, как правило, суд встает на сторону потерпевших (подробнее)