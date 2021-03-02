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Экономика

Барнаульский визажист рассказала, как красота меняет жизнь

Подробнее – в очередном выпуске проекта "Мой бизнес"
Источник:kp.ru
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Скриншот видео телеканала "Толк"

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Мне это всё очень нравилось, и я получала удовольствие от процесса и понимала, что это можно как-то монетизировать, но пока я не представляла, как это всё будет выглядеть, просто я делала", – вспоминает визажист и владелица школы стиля Beautyhall22 в Барнауле Елена Навражина.

Она также рассказала, как построить бизнес на преображении. Подробнее – в очередном выпуске проекта "Мой бизнес".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф

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