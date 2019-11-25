Человек, ты - раб: пять признаков того, что ваша кошка доминирует над вами

- Человек запрограммирован восхищаться кошками, это буквально зашито в наших генах, – уверяет барнаульский ученый-фелинолог Татьяна Антоненко. – Потому что кошка - это уменьшенная копия льва и тигра, которых наши предки люто боялись, но уважали.

Кошка-госпожа

Представьте, домашние кошки научились этим пользоваться. И теперь почти в каждом доме, где они живут, складываются отношения «слуга-господин». И человек, увы, совсем не лидер в этой паре. Не верите? Вот несколько признаков, что ваша мурка над вами доминирует:

- вы не можете выдержать прямого взгляда и первым отводите глаза,

- сначала ест кошка, потом – вы (кстати, ваша кошка еще и не уважает вас за употребление в пищу любых продуктов, кроме мяса),

- кошка ходит, где хочет и делает, что хочет – для нее нет запретных мест (лазит по столу, занавескам, по вам),

- кошка точит когти, где хочет и позволяет себе сходить мимо лотка,

- кошка метит вас – трется о ноги своими сальными железами и лежит на вашей одежде.

Отношения с кошкой нужно выстраивать сразу.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Если вас устраивает наличие хвостатой госпожи в доме, тогда все ок. Если нет, вот несколько способов если не свергнуть кошку с трона, то хотя бы поставить на место зазнайку.

- Тренируйтесь смотреть прямо в глаза. Ставить питомца на место придется постоянно, потому что даже если вы один раз понизите статус кошки, она будет снова и снова испытывать вас. Вообще, отношения нужно выстраивать сразу, как только у вас появился котенок. Тогда у вас будут нормальные добрые отношения, или вы хотя бы не будет мешать друг другу, - говорит фелинолог (фелинология изучает анатомию, физиологию, поведение домашних кошек).

Вот представьте ситуацию, женились вы на даме с кошкой, переехали к ней, а кот начинает вас терроризировать как оккупанта территории – стоит выйти из комнаты, как животное с диким шипением бросается в ноги.

- Таких историй много, коты так защищают свою территорию от посторонних самцов. Выход тут один – вооружитесь водяным пистолетом и отстреливайтесь, - на полном серьезе говорит эксперт. – Кошки не любят воду и будут вынуждены ретироваться.

Если сила не помогла, попробуйте стать коту-агрессору другом – подкармливайте его и играйте - кошки до старости любят забавы. Со временем животное начнет вас считать своим.

Коррекция поведения

Основное, что мешает в сожительстве с кошкой – то, что она точит когти об стены и мебель, а также игнорирует лоток.

- У кошек есть определенное место, где им нравится точить когти. Это, скорее всего, будут выпуклые части дивана. Вас спасут когтеточки, они должны быть обязательно выше кошки с вытянутыми лапами. Ну а чтобы приманить к новому предмету кошку, повесьте в мешочке корень валерьяны – кошке обязательно понравится, - уверяет Татьяна Антоненко.

Кошки до старости любят играть.Фото: БОРЗОВ Денис

Если ваша кошка игнорирует туалет, тут тоже есть варианты, как помочь – во-первых, для одного животного в квартире должно быть два лотка. Если у вас две кошки – четыре лотка. Если животное облюбовала какое-то укромное место, и это не лоток, – попробуйте застелить его фольгой или двусторонним скотчем. Кошки терпеть не могут такое покрытие и будут его избегать.

Кстати, чтобы кошки жили мирно, на одну кошачью душу должно приходиться не меньше четырех квадратных метров.

Определяем темперамент

Барнаульский ученый защитила на кошках кандидатскую диссертацию – для этого ей пришлось изучить больше 800 животных! Как итог – она с научным обоснованием смогла описать характер этих животных. Представьте, утверждение, что кошка походит на своего хозяина – вовсе не пустой звук. Правда, фелинолог оговаривается, одушевлять кошек и придавать им качества человека не стоит – они хоть и умные, но до людей им далеко. Зато по темпераменту они, как и мы – холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики.

Холерики – настоящая кошачья катастрофа. Они беспокойные, вспыльчивые и агрессивные. Если видите кошку со следами драки, а хозяина с разодранными руками – скорее всего, перед вами холерик. Они превосходные охотники на мышей, но в городе их почти не осталось – жить с ними не возможно, от них часто избавляются.

Меланхолики – одни из самых удобных в плане содержания животных. Они очень ласковые, им нужна стабильная обстановка, даже ремонт в доме для них стресс. Когда кто-то приходит в гости, животное с таким характером забивается за диван и может несколько часов не выходить оттуда.

Сангвиники – в отличие от холериков разрешают себя брать другим людям на руки. Активные, с ними интересно играть. Они с удовольствием участвуют в выставках, легко переживая новые запахи и наличие других кошек.

Флегматики тоже достаточно удобные для хозяев. Правда, им, по большому счету, все безразлично – вы, происходящее вокруг. Это кошка, как мягкая игрушка, которую можно брать на руки, тискать и гладить. Тем более, что малоподвижные флегматики набирают вес, отчего становятся еще более милыми.

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А вы знаете, что сегодня, 1 марта – День кошек? Так что не забудьте порадовать своих любимцев лакомствами и почесать за ушком. В этот день мы вместе с барнаульским фелинологом Татьяной Антоненко решили развеять самые популярные мифы о кошках (далее)