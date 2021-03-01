В Барнауле что ни зима, то ледовое побоище – в этом году в травмпункты за помощью после падения обратились около 2,5 тыс. человек, а в прошлом году – 3,5 тыс. человек! Все из-за того, что ответственные организации не успевают вовремя убирать снег, посыпать песком улицы. И хорошо, если отделаешься ушибом!250 тысяч рублей за страданияК примеру, жительница Барнаула больше года судилась с дорожниками - она поскользнулась еще в декабре 2019 года, но решение суда после всех обжалований вступило в законную силу только в январе 2021 года.Женщина находилась на остановке, когда подъехал автобус, она пошла в его сторону, но из-за наледи поскользнулась и упала, сильно ударившись бедром о бордюр. Следующий месяц после операции она была полностью обездвижена, потом еще три месяца носила гипсовую повязку от пальцев ноги до ребер. В результате травмы произошло укорочение конечности на 1,5 см, а это значит, что ей придется до конца дней носить специальную обувь, сообщается в решении на сайте Индустриальной районного суда Барнаула. Свои моральные страдания жительница оценила в 1 млн рублей.Претензии были предъявлены «Автодорстрою» Барнаула, который обязан следить за состоянием дорожной сети. Организация пыталась доказать, что очистка наледи не является ее обязанностью, но суд встал на сторону пострадавшей женщины, правда, сильно уменьшил сумму и обязал дорожников заплатить ей 250 тысяч рублей.А сколько людей не решаются пойти в суд, месяцами сидят на больничном и из собственного кармана оплачивают длительный курс реабилитации. Думаете, сами виноваты, не смотрели под ноги? Недавно прокуратура провела проверку и выявила массу нарушений.- Выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок. Более чем на 70 участках выявлено наличие снега (снежного наката), наледи, снежных валов, - сообщает краевая прокуратура.Так что получить компенсацию можно и нужно, тем более, для этого не требуется особых познаний.Комментарий специалистаАлександра Садковская, адвокат:- Если вы упали и получили травму, то у людей, которые были в этот момент рядом, нужно взять номера телефонов, чтобы они могли потом подтвердить, что падение произошло не по вашей вине, что вас никто не толкнул, что вы не несли, к примеру, огромные коробки и из-за них не могли видеть, куда ступаете. И главное, они должны подтвердить, что покрытие было действительно скользкое. Их контакты нужны потом для того, чтобы вызвать их свидетелями в суд.Обязательно нужно вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт, где установят наличие травмы. Там также нужно указать обстоятельства травмы. Сразу собирайте все медицинские документы, выписки, чеки из аптек. Следующий шаг – это определиться, кто отвечает за территорию. Если это двор, то, скорее всего, это будет управляющая компания, за городские остановки, пешеходные переходы отвечает местный автодор, если это крыльцо офиса или магазина, ответственность за его содержания будет на собственнике. К ним нужно обратиться с претензией, изложить обстоятельства, попросить добровольно компенсировать вред (но этот пункт можно и пропустить, сразу обратившись в суд). Помните, если причинен вред здоровью, априори считается, что человек понес моральные страдания - не мог жить привычной жизнью, выполнять бытовые функции или родственникам приходилось за вами ухаживать. Моральный вред оценивает суд. А вот в случае, если вы потеряли работоспособность, то можно взыскать утраченный доход.Ну и, наконец, если организация добровольно отказывается компенсировать вред, пишем исковое заявление и обращаемся в суд.