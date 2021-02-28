Алтайский предприниматель о том, как гореть своим делом

Стоп-кадр видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

Основатель и директор фабрики постельного белья Галина Шишлакова рассказала, как упорство и тяга к творчеству помогают создать бизнес.

"Наше первое вязальное производство – это домашние двухфакторные машинки. Собирались несколько человек и изготавливали изделия. В те времена продать было не трудно, трудно было сделать", – вспоминает предприниматель.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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