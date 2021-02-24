В результате внеплановой проверки на предприятии «Алтайский молочник» в Бийском районе обнаружили тонну опасной продукции, которая поставлялась в магазины, школы, детские сады, дома престарелых, больницы и роддома.Поводом для проверки стали массовые нарушения в компании при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». При анализе выяснилось, что часть продукции поступало на молокозавод без официального подтверждения ее безопасности и качества.– Это является серьезным нарушением действующего законодательства и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай.Чтобы проверить, насколько безопасна молочная продукция, специалисты отобрали пробы сливочного масла, сметаны и кефира. Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными: была обнаружена кишечная палочка, дрожжи, плесень, а также растительные жиры.Всего на предприятии обнаружили 950 кг некачественной и опасной продукции. Это кефир, снежок, сметана, молоко, молокосодержащий продукт и творог. На упаковках не было маркировки и сроков годности. Все опасные продукты изъяли и уничтожили.В ведомстве сообщают, что теперь ООО «Алтайский молочник» привлекут к административной ответственности, кроме того рассматривается вопрос о приостановке работы завода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Бийска купил булку хлеба с губкой для мытья посуды внутриВ народе в шутку этот «сорт» прозвали – «хлебогубчатый» (подробнее)