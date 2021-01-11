В Бийске покупателю попался «Бородинский» хлеб с любопытной «начинкой» – губкой для мытья посуды. Вот так новогодний сюрприз! Фотографию с находкой и чеком автор опубликовал в сообществе «Инцидент Бийск» и написал, что купил товар в магазине «Аникс».Буханка стала поводом для многочисленных шуток.– Да вы не пугайтесь, это новый сорт хлеба – хлебогубчатый, – пишут подписчики в группе– Губка это хорошо, значит, чан из-под теста моют, самый чистый хлеб в мире, – продолжают шутить в комментариях.Некоторые сразу ассоциировали инородный предмет с Губкой Бобом. Невероятным образом мультперсонаж покинул дно океана и стал жертвой пекарей.– Губка Боб попал под замес и в передрягу, – прокомментировал подписчик паблика.Как весьма крупная губка оказалась в булке, действительно непонятно. Может быть, пекарь любит печенья с предсказаниями. Правда, как расшифровать такое послание?– Это хлеб с предсказанием, быть тебе посудомойкой, – предположил один из комментаторов.Тем временем магазин принес свои извинения и пообещал разобраться в ситуации:– Благодарим вас за то, что не остались равнодушными. Мы приносим свои извинения. Ситуация недопустима! С данным обращением уже работают ответственные лица. По итогу мы обязательно предоставим информацию, – прокомментировала ситуацию администрация торгового дома «Аникс».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эксперт рассказал, повысятся ли цены в Алтайском крае после Нового годаВласти пытаются сдержать рост цен, но это может оказаться неэффективным (подробнее)