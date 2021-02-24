Новоалтайский суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей ребенка

Приговор зачитали 24 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 24 февраля, Новоалтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу о гибели шестилетнего мальчика под колесами легковушки.

- Сегодня судья зачитал приговор. Жительницу Новоалтайска Ирину Смирнову признали виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Ей назначили четыре года колонии-поселения, - рассказал «Комсомолке» источник в суде.

До момента вступления решения суда в законную силу Смирнова также будет оставаться под домашним арестом. Пока не известно, довольна ли вердиктом потерпевшая сторона и будет ли подавать на пересмотр сама виновница аварии. Согласно уголовному кодексу, ей грозило до 12 лет реального лишения свободы, так что колонию поселения можно считать довольно мягким приговором.

Не исключено, что на решение суда повлияла позиция самой Ирины Смирновой – она еще во время следствия полностью признала свою вину и возместила моральный вред родителям мальчика, а они в свою очередь на суде не настаивали на строгом наказании.

Напомним, трагический случай, унесший жизнь шестилетнего мальчика, произошел 26 июля 2020 года. 45-летняя жительница Новоалтайска Ирина Смирнова за рулем своего автомобиля Nissan Sunny буквально вбила мальчика в столб. Ребенок погиб на месте происшествия. Экспертиза показала, что в момент аварии женщина находилась в состоянии опьянения. В ее крови были обнаружены 1,59 промилле.

5 августа водителю иномарки было официально предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Несмотря на протесты общественности и прокуратуры, Ирину Смирнову не стали отправлять в СИЗО, а оставили под домашним арестом.

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