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Число вакцинированных от коронавируса на Алтае на 21 февраля 2021: 11,6 тыс. человек

Оперштаб сообщил, сколько вакцинировано от коронавируса в Барнауле на 21 февраля 2021 года
Александра Сапожкова
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Число вакцинированных от коронавируса на Алтае на 21 февраля 2021

Число вакцинированных от коронавируса на Алтае на 21 февраля 2021

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба, число вакцинированных от коронавируса на Алтае на 21 февраля 2021 года составляет 11 656 человек. Это полностью привитые люди - они получили два укола, первый и второй компонент. Одну прививку сделали 30 213 человек. В целом по краю в настоящий момент прививается 41 869 жителей.

Напомним, что на неделе в регион пришла третья за месяц партия вакцины. Объемы поставки составили 14 200 доз. В целом край получил более 66,5 тысяч комплектов, которые распределили по 81 медицинской организации.

За сутки в Алтайском крае зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусом, при этом выздоровело 137 пациентов, а умерло 12 человек, непосредственно от ковида - девять.

Общее же число заболевших составляет почти 42,5 тысячи человек, в том числе 861 ребенок. Выздоровели всего 37 890 жителей Алтайского края. А умерло 2 234 человека, все взрослые. Непосредственно от коронавируса – 1 425.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 533 инфицированных. Плюс к этому 570 с пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких – 97.

Резервных коек осталось 767.

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