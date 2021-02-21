«Сибирская Масленица» 2021 на Алтае. Как будут отмечать

Традиционный фестиваль «Сибирская Масленица» -2021 в Алтайском крае в этом году состоится 13 марта на привычном месте – «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино. Правда, из-за пандемии все же введут некоторые ограничения. Рассказываем, какие мероприятия остались в программе, а от каких пришло отказаться.Без ярмарок и санейВ связи с распространением коронавируса организаторы рекомендуют лицам старше 65 воздержаться от посещения фестиваля. Гостям рекомендовано носить маски и отказаться от выездной торговли.Помимо этого из-за ограничений программа «Сибирской Масленицы» лишилась двух традиционных конкурсов – народного костюма и креативных, саней. Также пришлось отказаться от ярмарки ремесел.Как будет решен вопрос с блинами, пока неизвестно, но наверняка гостей не оставят без главного масленичного лакомства.По конямХоть и пировать по полной в этом году не удастся, организаторы уверяют, что праздник пройдет не менее зрелищно и интересно.– Зато состоится конноспортивный праздник на ипподроме «Сибирского подворья», будет проведен конкурс креативных масленичных чучел «Наша Масленица». Самые ловкие смогут испытать удачу и взобраться за призами на масленичный столб, – рассказали организаторы фестиваля.Также на территории «Сибирского подворья» будут работать аниматоры. Для гостей праздника выступят коллективы театр «Куклы-Великаны», «Русский Фрэш», «Вечерки», «Огоньки».Отметим, что на «Сибирской Масленице» разыгрывается Кубок Губернатора Алтайского края и другие призы. В них участвуют лошади из лучших конюшен Алтайского края и других регионов Сибири.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Алтайский губернатор сжег чучело и испек блиныКак отметили Масленицу 2020 на \\"Сибирском подворье\\" (подробнее)