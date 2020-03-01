Алтайский губернатор сжег чучело и испек блины
Главная Масленица Алтайского края отгремела на «Сибирском Подворье» 29 февраля. Праздник посетило около 30 тысяч человек.
- Люди русские за зиму истоскуются. Это мы сейчас общаемся по телефону, интернету, в гости друг к другу ходим, ездим – раньше зимой дома сидели. А на Масленицу народ шел по гостям! – объясняет Наталья Головина, одна из организаторов праздника. – Поэтому дни в Масленице и называют тещины, золовкины посиделки. А блины пекут, потому что они символ солнца, яркие, вкусные и сытные.
«Сибирской Масленице» уже 13 лет. И с каждым годом ее масштаб растет. Начинали с лоточков – сейчас стоят торговые ряды.
- Подходите к нам, девушка, у нас лучшая медовуха, - подмигивая, призывал продавец. – И колбаски попробуйте: из марала есть, из свиньи. Раньше люди не ходили в больницы, потому что еда была натуральная. Я и люблю все натуральное...
Дальше: изделия из верблюжьей кожи, меди, дерева, мёд, чайные сборы - глаза разбегаются. Квас, сыры, халва, леденцы, шоколад ручной работы...
На ипподроме яблоку было негде упасть. Там развернулся настоящий бой зимы и весны, плюс к этому болельщики следили за забегами рысаков. А Виктор Томенко, губернатор Алтайского края, пек блины и рассказывал, какие у него любимые: с творогом, маслом, сметаной.
- Хотя, больше всего я люблю тещины! – весело добавил Виктор Петрович.
Алтайский губернатор печет блины на "Сибирской масленице".Видео Олега Укладова
Впрочем, он был не единственным важным гостем: масленицу посетил Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибири, и даже… сам Владимир Владимирович.
Он представлял сани команды «Борт №1». Правда, выиграть им не удалось. Даже танец Майкла Джексона в исполнении «двойника» Путина не помог. Конкурс «Как по маслу», в котором состязались сани, победила команда «Горыныч» (участники из Усть-Калманского района выиграли 30 тысяч рублей).
Соревнования саней на "Сибирской масленице 2020".Видео Олега Укладова
В завершении праздника Виктор Томенко поджег чучело Масленицы.
Только цифры
Гости праздника съели 10 000 блинов, 1 тонну и 200 кг шашлыков, выпили 10 000 литров чая. На столб за призами забрались 28 человек, среди которых самым быстрым оказался Виктор Семенов из села Солоновка. 39 секунд – абсолютный рекорд. Помимо снятого со столба планшета, победителю подарили набор продуктов. Также на празднике выиграли холодильник, телевизор, электроскутер, пылесос, смартфон.
Масленица 2020 на "Сибирском подворье".Видео Олега Укладова
Масленица 2020 на "Сибирском подворье"
ИСТОЧНИК KP.RU