Алтайский губернатор сжег чучело и испек блины

Главная Масленица Алтайского края отгремела на «Сибирском Подворье» 29 февраля. Праздник посетило около 30 тысяч человек.

- Люди русские за зиму истоскуются. Это мы сейчас общаемся по телефону, интернету, в гости друг к другу ходим, ездим – раньше зимой дома сидели. А на Масленицу народ шел по гостям! – объясняет Наталья Головина, одна из организаторов праздника. – Поэтому дни в Масленице и называют тещины, золовкины посиделки. А блины пекут, потому что они символ солнца, яркие, вкусные и сытные.

«Сибирской Масленице» уже 13 лет. И с каждым годом ее масштаб растет. Начинали с лоточков – сейчас стоят торговые ряды.

- Подходите к нам, девушка, у нас лучшая медовуха, - подмигивая, призывал продавец. – И колбаски попробуйте: из марала есть, из свиньи. Раньше люди не ходили в больницы, потому что еда была натуральная. Я и люблю все натуральное...

Дальше: изделия из верблюжьей кожи, меди, дерева, мёд, чайные сборы - глаза разбегаются. Квас, сыры, халва, леденцы, шоколад ручной работы...

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

На ипподроме яблоку было негде упасть. Там развернулся настоящий бой зимы и весны, плюс к этому болельщики следили за забегами рысаков. А Виктор Томенко, губернатор Алтайского края, пек блины и рассказывал, какие у него любимые: с творогом, маслом, сметаной.

- Хотя, больше всего я люблю тещины! – весело добавил Виктор Петрович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/763835" frameborder="0"></iframe> Алтайский губернатор печет блины на "Сибирской масленице".Видео Олега Укладова

Впрочем, он был не единственным важным гостем: масленицу посетил Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибири, и даже… сам Владимир Владимирович.

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Он представлял сани команды «Борт №1». Правда, выиграть им не удалось. Даже танец Майкла Джексона в исполнении «двойника» Путина не помог. Конкурс «Как по маслу», в котором состязались сани, победила команда «Горыныч» (участники из Усть-Калманского района выиграли 30 тысяч рублей).

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/763836" frameborder="0"></iframe> Соревнования саней на "Сибирской масленице 2020".Видео Олега Укладова

В завершении праздника Виктор Томенко поджег чучело Масленицы.

Только цифры

Гости праздника съели 10 000 блинов, 1 тонну и 200 кг шашлыков, выпили 10 000 литров чая. На столб за призами забрались 28 человек, среди которых самым быстрым оказался Виктор Семенов из села Солоновка. 39 секунд – абсолютный рекорд. Помимо снятого со столба планшета, победителю подарили набор продуктов. Также на празднике выиграли холодильник, телевизор, электроскутер, пылесос, смартфон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/763833" frameborder="0"></iframe> Масленица 2020 на "Сибирском подворье".Видео Олега Укладова

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2020 на "Сибирском подворье"Фото: Олег УКЛАДОВ