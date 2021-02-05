Круче Шерегеша: барнаулец превратил Красноармейский проспект в «горнолыжную трассу» и снял эффектное видео

Ролик собрал уже несколько тысяч просмотров. Фото Никиты Марфутина

Житель Барнаула Никита Марфутин доказал: для того, чтобы с ветерком прокатиться на сноуборде, необязательно ехать в Шерегеш, ведь это можно успешно сделать и в заснеженной краевой столице. Горожанин устроил из Красноармейского проспекта «горнолыжную трассу» и снял это на видео. В беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» он рассказал, почему решил снять это видео и как относится к реакции пользователей.

Ролик, который собрал уже несколько тысяч просмотров, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что молодой человек на сноуборде катится вниз по заснеженному Красноармейскому проспекту.

– Мы друзьями часто катаемся на сноубордах в Алтайском крае и Республике Алтай. Идея снять этот ролик появилась неожиданно – я просто вышел из дома и, грубо говоря, увидел готовый склон на Красноармейском проспекте, грех было этим не воспользоваться. Вернулся обратно, взял сноуборд, покатались и записали видео. Роликов было несколько, опубликовали самый удачный, – рассказал барнаулец.

Он добавил, что у него не было задачи показать, что в Барнауле плохо чистят улицы. По словам горожанина, вечером был сильный снегопад, а ролик снимали примерно в 2 часа ночи, поэтому Красноармейский проспект и был сильно заметен.

– Вышел из дома на следующий день, и уже все было убрано, а дороги посыпаны, – говорит Никита. – Никакого тайного смысла и посыла в ролик не вкладывали, видео снимали для удовольствия. Мы с друзьями просто любим кататься на сноубордах и делаем это при каждом удобном случае.

Барнаулец признался, что не ожидал, что видео соберет так много просмотров, в общей сложности во всех соцсетях его увидели более 100 тыс. человек. Горожанин не исключает, что когда-нибудь может снять и другие подобные ролики.

– Может, у нас будет традиция - кататься по необычным местам и снимать видео или что-то еще придумаем, – резюмировал Никита Марфутин.

В соцсетях живо отреагировали на это видео. В комментариях пользователи писали, что Барнаул круче Шерегеша и шутили про то, что после этого видео Красноармейский проспект почистили очень быстро.

Напомним, ранее глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение главам районов усилить контроль за работой управляющих компаний по уборке снега с кровель жилых домов. Соответствующее поручение уже направлено в районы и взято на особый контроль. Сейчас это наиболее важная проблема, так как после снегопадов наступила оттепель. Все это благоприятно сказывается на образовании наледи и сосулек. Если вовремя их не убрать, возможен сход снежной массы, а это может привести к трагическим последствиям.

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