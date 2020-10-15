Лидеры по числу психбольных: какими расстройствами чаще всего страдают жители Алтайского края

Каждый пятый человек нуждается в помощи психолога или психотерапевта Фото: кадр из фильма

Алтайский край занимает вторую позицию в рейтинге регионов по числу психически больных людей. Главный психиатр Алтайского края рассказал, что чаще всего в крае встречаются легкие формы психрасстройств. Какие именно, и как с ними бороться – в материале «Комсомолки».

Само не пройдет

По словам Марины Вдовиной, психические расстройства делятся на два вида: психотического уровня (тяжелые) и не психотического (легкие формы). Если к первым относятся, к примеру, шизофрения и слабоумие, то ко второму – неврозы, тревожное расстройство и депрессия. Последнему из перечисленного подвержено около 30-40% жителей нашего края.

- Психические расстройства причиняют человеку дискомфорт. Больной понимает, что с ним что-то не так: появляется тревога за свое будущее, за здоровье своих близких. Среди психотклонений у нас в крае наиболее распространены неврозы. Сами по себе они пройти не могут, это состояние усугубляется и переходит в депрессивное расстройство, что может привести к суициду, - отмечает специалист.

Не всегда человек начинает что-то предпринимать, пытаться выйти из этого состояния, но родные и близкие могут вовремя заметить первые «звоночки», и помочь. Среди таких признаков называют появление того, что человеку вообще не свойственно:

- Если он был активным, то становится вялым;

- Избегает контактов с окружающими, на работе старается ни с кем не общаться;

- Нарушение сна: не может уснуть, часто просыпается по ночам, слишком рано пробуждается;

- Тревога. Человек начинает высказывать тревожные мысли, появляется страх;

- Пропадает настроение, желание заниматься тем, что раньше приносило удовольствие.

Захандрить из-за зарплаты

Причинами заболеваний может стать какой-либо стресс. Просто из ниоткуда расстройства не появляются. Кстати, генетически передаются лишь тяжелые формы – например, шизофрения, а вот депрессия не имеет наследственного характера.

- Заболевания не психотического типа не передаются генетически. Неврозы – это расстройства, вызванные каким-либо внешним фактором, который по своей силе будет давить на человека и беспокоить его, - поясняет Марина Геннадьевна.

Кроме того, на человека может давить и социальная составляющая. По словам эксперта, повлиять на развитие депрессии может и низкая зарплата, и отсутствие жилья, и невозможность найти работу. Социально нестабильные люди гораздо более подвержены психрасстройствам, чем те, у кого все в порядке и с жильем, и с деньгами, и всеми остальными благами.

Если говорить о возрасте, то у людей старшего поколения психические расстройства могут развиться из-за старения тех же сосудов. Так возникает сосудистая деменция - у человека всерьез нарушается память, начинаются галлюцинации.

Люди трудоспособного возраста от 18 до 50 лет подвержены неврозам, тревоге и депрессиям. У студентов, к примеру, причиной этого может стать нагрузка по учебе, заваленная сессия, разлука с родителями, конфликты с соседями по общаге и так далее.

К психиатрам ходят лишь психи?

По статистике, каждый пятый человек нуждается в помощи психолога или психотерапевта. Довольно распространенное мнение, что если ты пошел на прием к психиатру, то ты, вероятнее всего, настоящий псих. Ну, кто это придумал? Специалистов в психотерапии боятся, как огня.

- Психиатров всегда боялись. Так привыкло наше общество. Хотя у нас в крае есть единственный на всю Сибирь психотерапевтический центр, где принимают психотерапевты и психологи. Туда жители региона идут охотнее, чем, например, в психдиспансер, - поясняет женщина.

Лечат расстройства не обязательно медикаментозно. При легких формах может помочь и обычный прием у психолога – поговорить, высказаться о своих проблемах, поплакать, да просто выговориться кому-то, чтобы тебя слушали и молчали.

- При нервозах можно попытаться помочь самому себе. Если это самое начало болезни, то нужно организовать свой день: наладить питание, сон, заняться любимым делом. И самое главное – нужно уметь расслабляться. Но не с бутылкой пива и сигаретой в зубах, у каждого свой способ расслабления: поход в спортзал, прогулка по осеннему лесу, где можно покричать и выплеснуть негативные эмоции, генеральная уборка и так далее. Можно попробовать попить успокоительные травы – валерьяну или пустырник, витамины обязательно, - рекомендует эксперт.

И вообще, старайтесь как можно меньше подвергать себя стрессу, нужно позитивно мыслить.

Но если заболевание прогрессировало до того, что вы не можете нормально спать, то лучше обратиться к специалисту.

Как не расклеиться в четырех стенах?

Люди старше 65 лет сейчас соблюдают режим самоизоляции, многие работают дистанционно, а кто-то попросту обязан сидеть на карантине. Еще с весны люди рассказывали, что чуть с ума не сошли сидеть в четырех стенах: общения с друзьями нет, повсюду страшные новости о коронавирусе, кругом негатив, настроение – никакое. Как с этим справиться?

- Человеку постоянно не хватает на что-то времени. Вот же отличный шанс, займите себя: прочитайте книгу, которую давно хотели прочитать, посмотрите с ребенком фильм, разберите шкаф, до которого руки не доходили, научитесь вязать или вышивать, - говорит Марина Вдовина.

В Алтайском крае много психов?

Как заверила Марина Геннадьевна, в рейтинг регионов по числу психбольных включали статистику как по психически нездоровым, так и наркологически. Тяжелых расстройств у нас не много – цифры не меняются из года в год, всплеска шизофрений, к примеру, быть не может, а неврозов у нас много, потому что специалисты хорошо их выявляют. Вот и вся статистика.

- Уровень психической заболеваемости в Алтайском крае средний по стране. Под наблюдением у врача психиатров региона находится около 17 тысяч человек. Они своевременно осматриваются, активно наблюдаются, при необходимости получают амбулаторное или стационарное лечение, - успокаивает главный специалист-психиатр Алтайского края Марина Вдовина.

Подсказка КП

Если вы чувствуете, что вам или вашим знакомым нужна помощь психотерапевта, то в крае есть несколько профильных учреждений:

- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича. Телефоны службы психологической поддержки в период неблагоприятной эпидобстановки: 8-962-791-3038, 8-962-791-2887, 8-962-791-3013;

- Алтайская краевая психиатрическая больница №2 в Камне-на-Оби: 8(3858)421-571, 8(3858)421-513;

- Психиатрическая больница в Бийске: 8(3854)375-263;

- Психиатрическая больница в Рубцовске: 8(3855)740-131;

- Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей: 8(3852) 684-899;

- Женское круглосуточное психиатрическое отделение в Славгородской ЦРБ: 8(3856) 853-040.

Ежегодно в них получают психиатрическую помощь больше 6 тысяч человек.

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