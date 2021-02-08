После обрушения крыши многоквартирного дома в Барнауле прокуратура начала проверку

На крыше скопился снег Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Оттепель принесла много проблем – снег начал таять так интенсивно, что многие ответственные компании просто не успели сообразить, что пора его чистить.

Из-за скопления снега 6 февраля около 21 часа на крыше пятиэтажного строения по ул. Тимуровской, 19 проломило крышу площадью более 140 квадратных метров.

- В результате происшествия были повреждены системы отопления и электроснабжения. После ремонтных работ подача тепла и электроэнергии возобновлена, размораживание системы ЖКХ не допущено. В жилом доме зарегистрировано 187 человек, которые не пострадали, - сообщает краевая прокуратура.

В ходе проверки дадут оценку деятельности управляющей организации, которая была обязана содержать имущество, а также работе органов местного самоуправления по исполнению контрольных полномочий.