«Откуда у старика такие деньги?». Бийского пенсионера оштрафовали на 7,5 тыс. руб за отсутствие маски

Пенсионер не знает, как оплатить штраф. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийскому пенсионеру Сергею Голубеву назначили штраф 7,5 тысяч рублей за то, что он сидел на остановке без маски. Если он не выплатит деньги, сумму увеличат вдвое или даже могут наказать арестом на 15 суток. Где взять такие деньги, Голубев не знает, и будет оспаривать решение суда.

В середине января Сергей Львович решил съездить на рыбалку в село Лесное. Клева не было, написал он в письме «Деловому Бийску». Сел на лавочку ждать автобус до города, и тут подъезжает экипаж полиции. Один из блюстителей порядка первым делом сфотографировал его, чтобы зафиксировать отсутствие маски. Затем правоохранители составили административный протокол за нарушение масочного режима. 4 февраля состоялся суд, где пенсионеру назначили штраф. Голубев признал свою вину, но объяснил, что не воспользовался маской, потому ему тяжело в ней дышать. К тому же, на остановке он был один. Однако судью это не убедило.

Его признали виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП и назначили ему административное наказание штрафа в размере 7500 рублей.

– Откуда у старика такие деньги? - написал пенсионер в письме.

И все же в суде такое наказание посчитали справедливым.

– Каких-либо препятствий, предусмотренных частью 6 статьи 3.5 КоАП РФ, для назначения Голубеву С.Л. указанного вида наказания, не имеется, – сказано в материале дела.

Пенсионер не отрицает свою вину, но просить смягчить наказание и уменьшить сумму штрафа. Пенсионер подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Теперь дело рассмотрят в краевом суде.

Неравнодушные бийчане захотели помочь Сергею Львовичу оплатить штраф и скинуться, кто сколько может. Однако от денег он отказался.

– Может, моя история поможет кого-то еще уберечь от подобной ситуации. А всем неравнодушным людям, которые говорят слова сострадания в мой адрес, я очень благодарен, – сказал Сергей Львович.

Заседание в краевом суде назначено на конец марта.

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