«Это не военная присяга, которой нужно следовать» : что алтайские педагоги думают о предложении давать клятву

Клятву предлагается приносить молодым педагогам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональный законопроект о «Статусе педагогического работника» внесли изменения. Депутаты алтайского заксобрания рассмотрят его во втором чтении 26 февраля. В окончательной версии закона немного подкорретировали текст клятвы и внесли пункт о выплате денежных премий лучшим педработникам. О том, в чем предлагают клясться педагогам и как к этому относятся учителя – в материале «Комсомольской правды»

Кому предлагают давать клятву и зачем

Клятва предназначена для молодых педагогов, которые только начинают свой путь. Так как многие выпускники педагогического университета не идут работать по профессии, приносить клятву предлагается при устройстве на работу. При этом, если молодой специалист не хочет ни в чем клясться, он не обязан этого делать.

– Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, клятва – это зарок четного служения детям, профессии, Родине. Может, я пропустил, когда это вдруг стало не модным и ненужным? - написал на своей странице в Instagram министр образования Алтайского края Максим Костенко.

По словам министра, клятва поможет молодому специалисту чувствовать себя устойчиво и надежно «в наше время повышенной общественной неустойчивости, когда десять заповедей уже недостаточно». Этот ритуал будет некой «инициацией принятия в педагогическую семью». Максим Костенко сам первым принес клятву педагога.

Что говорят педагоги

Сергей Писарев, депутат АКЗС, бывший педагог:

– Первыми клятву давали бывшие участники конкурса «Учитель года Алтая», началось это еще в далеком 1994 году, когда мы решили, что разработаем для себя клятву. Вообще в любом педагогическом коллективе, где есть отличная атмосфера, устраивают праздники, когда принимают новых учителей. Там происходят разные вещи: кто-то произносит присягу, кто-то клятву. Наше предложение ни в коем случае не говорит о том, что каждый педагог должен принести военную присягу и следовать ей. Нужно веселее, с оптимизмом и по-доброму относиться к этому.

Юлия Галкина, директор барнаульской школы №53:

– Многие не до конца понимают значение слова клятва: что это такое, для чего произносится и в принципе какую роль играет в профессиональной жизни начинающего педагога. Некоторых смущает само слово, но у клятвы много синонимов. Это может быть и обещание, и обязанность. Я бы подходила к этому вопросу с точки зрения профессиональных принципов, которые изначально заложены в профессии педагога. Это гуманистическое служение детству в хорошем смысле этого слова. Не вижу ничего крамольного в том, если молодые специалисты произнесут клятву, ведь это публичное признание своего шага. Отношусь к этому очень положительно и считаю, что даже само существование клятвы мотивирует человека на служение своей профессии.

В школе Фото: Олег УКЛАДОВ

Светлана Романенко, директор краевого педагогического лицея:

– Даже самую хорошую идею можно испортить тем, как она будет преподнесена и наоборот – из плохой идеи можно сделать конфетку в зависимости от того, как будет построено. Не могу сказать, как это будет для молодых педагогов, здесь много нюансов. Клятва - сопричастность к чему-то важному, если человек это понимает, то для него это будет иметь значение, а если он проходящий в этой профессии, то для него это будет пустой звук.

Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций:

– Это хорошая инициатива, которую я поддерживаю. Мы даже когда готовим вожатых к работе с детьми, то тоже используем клятву и говорим об ответственности, дисциплине, честности и многом другом. Здесь же речь идет о педагогах, которые работают с детьми. Хочется, чтобы перед ними, как говорится, шапку снимали в хорошем смысле слова. Я тоже педагог и если бы спросили мое мнение, то я бы в первых рядах дала эту клятву.

Факт

Помимо принесения клятвы в законопроекте «О статусе педагогического работника» закреплены пункты о материальном поощрении и мерах соцподдержки учителей. По словам Максима Костенко, их общая сумма – около 900 млн рублей в год.

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