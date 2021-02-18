Как алтайский таксист стал бизнесменом

Стоп-кадр видео телеканала "Толк"

Совладелец камнерезного завода Семён Джульдинов рассказывает, как интерес к делу способствует развитию бизнеса.

"Поначалу было непросто, потому что мы сами про это очень мало знали. Приходилось всё делать прям с нуля. Начиналось всё с двух-трёх станков, самых простых, недорогих, в неподготовленном помещении", – вспоминает бизнесмен.

Он рассказал, что, несмотря на коронавирус, никого из сотрудников не уволил. Финансовые потери его завод потерпел, однако на ногах выстоял.

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