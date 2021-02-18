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Общество

На соцподдержку жителей Алтайского края потратили 24 млрд рублей

В минсоцзащиты региона рассказали об итогах работы в 2020 году
Константин Санталов
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Жители получают 86 видов различных социальных выплат

Жители получают 86 видов различных социальных выплат

Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 700 тыс. жителей Алтайского края получили социальные пособия в 2020 год