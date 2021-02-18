На соцподдержку жителей Алтайского края потратили 24 млрд рублей

Более 700 тыс. жителей Алтайского края получили социальные пособия в 2020 году. Общий объем расходов отрасли за этот период составил 29 млрд рублей. Об этом, а также в целом об итогах года во время итоговой коллегии министерства социальной защиты 18 февраля сообщила глава ведомства Наталья Оськина.Помощь в пандемиюСистема социальной защиты Алтайского края затрагивает интересы 1/3 населения региона. Жители получают 86 видов различных социальных выплат. Всего на соцподдержку жителей Алтайского края в 2020 году потратили 24 млрд рублей.– Этот год был для всех необычным, в том числе и для нашей системы, пришлось кардинально перестроить работу. Нужно сказать, что поставленные перед нами задачи по предоставлению социальных выплат министерство выполнило в полном объеме, несмотря на ограничительные меры, которые были введены, – сказала министр соцзащиты региона.Только на федеральную выплату на детей от 3 до 7 лет потратили более 5 млрд рублей. А в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» ежемесячные выплаты получили более 36 тыс. семей при рождении первого, третьего и последующих детей.Впервые получение социальных выплат продлили без предоставления документов. Речь идет о субсидиях на оплату ЖКХ и ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также региональном пособие на ребенка. Без подачи документов такую помощь продолжили получать 120 тыс. жителей региона.Министр добавила, что в целом число получателей социальных услуг, по сравнению с 2019 годом, возросло на 11 % и составило около 80 тыс. человек. Около 4,5 тыс. получателей живут в домах-интернатах.– Социальные услуги с каждым годом становятся доступнее. Мы созданы для людей и решаем проблемы, которые у них возникают. Для принятия решения используем минимум документов и максимум сведений из различных источников, – добавила министр.В особом режимеС 30 июля стационарные учреждения перешли в закрытый режим работы. Около двух тысяч сотрудников отработали 20 смен, получив за работу выплаты на общую сумму 209 млн рублей. На попечении соцработников находились около 4,5 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули, что это позволило значительно минимизировать риски заражения коронавирусом как среди постояльцев, так и сотрудников стационарных учреждений.Во время пандемии более 8 тыс. человек, пожилые и инвалиды, продолжили получать помощь на дому. В Алтайском крае трудились 150 мобильных бригад. В период ограничений они занимались доставкой продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, а также медицинских работников на дом к пожилым людям.Кроме того, в дистанционном режиме начали работать и реабилитационные и комплексные центры. Всего такие услуги смогли получить около 12 тыс. человек.Продолжат поддерживатьВ минсоцзащиты края подчеркнули, что в 2021 году финансирование социальной отрасли из краевого бюджета сохранится на уровне прошлого года.– Конечно же, будем продолжать работу по активной поддержке малообеспеченных граждан, по преодолению бедности. Участие в пилотных проектах и привлечение дополнительных средств в объеме почти 380 миллионов рублей позволяют объединить усилие краевого и федерального бюджетов для поддержки жителей края, – резюмировала Наталья Оськина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак пандемия повлияла на рынок труда Алтайского края и какую помощь получают безработныеБольшинство потерявших работу ранее трудились в сфере обслуживания и торговли, гостиничном бизнесе или были ИП (подробнее)