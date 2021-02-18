Житель Бийска, известный по продаже удивительных находок, выставил на продажу кирпич, которому якобы больше ста лет. Как сообщает Сергей на сайте объявлений «Авито», в феврале лот продается с фантастической скидкой.- Настоящий бросовый кирпич императорских времён, забракованный следами котёнка. На торце изделия прослеживаются отпечатки пальцев мастера-кирпичника, - пишет автор.По словам Сергея, время, проведенное под открытым небом, пощадило изделие – оно осталось в первозданном виде. Судя по фотографии, на одной из сторон кирпича, действительно, видны лапы животного небольшого размера.- Уникальный коллекционный лот переживёт любые кризисы и будет дорожать с каждым днём! Отличная инвестиция, - уверяет покупателей мужчина.Кстати, цена лота на сайте – 4 млн рублей, но в этом месяце желающие могут приобрести его всего за 40 тысяч рублей.Откуда у автора такая подробная информация насчет находки – непонятно. Так же не ясно, с чего он взял, что кирпич – «императорский». К слову, в коллекции Сергея есть еще немало интересных вещей. Так, судя по его профилю, еще активно объявление по продаже валуна из Горного Алтая, который стоит 5 млн рублей. Мужчина пишет, что 40-килограммовая копия воина охраняет жильё от злых духов, демонов и прочих напастей. Также он продает «самую лучшую корягу из Горного Алтая» за три млн рублей, которая сбережет владельца от любых вирусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУникальную корягу с Алтая продают за два миллиона рублейПродавец считает, что этот товар заинтересует коллекционеров (подробнее)